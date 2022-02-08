«А теперь заслушаем начальника транспортного цеха…»

В агентстве «Интерфакс – Северо-Запад» состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная вопросам транспортного обеспечения жителей Ленинградской области и взаимодействию двух субъектов в этой сфере – Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал, что маршрутная сеть будет развиваться и корректироваться. Трудовая миграция говорит о том, что нужен новый подвижной состав с комфортной и доступной средой для маломобильных граждан. Между Санкт-Петербургом и Ленобластью есть соглашение, в соответствии с котором должны согласовываться все изменения маршрутной сети на смежных и межрегиональных маршрутах.

Метрополитен перестанет быть прерогативой Петербурга. В ближайших планах Ленинградской области – строительство метро в Кудрово. Станция должна быть построена к 2029 году. Есть планы по строительству метрополитена еще в двух городах.

Вся Ленинградская область пронизана железными дорогами. Как заметил Михаил Сергеевич, постоянно ведется диалог с железной дорогой: каждый год наблюдается рост пассажирских перевозок. Сейчас по территории 47 региона проходит более 100 железнодорожных маршрутов.

Что касается авиации: областной комитет по транспорту ведет переговоры с Министерством обороны по поводу передачи Сиверского аэродрома. Пока никаких предпроектных решений нет.

Как покупают автобусы, и почему не нужен шаттл

Михаилу Присяжнюку был задан вопрос по поводу старых рейсовых автобусов, на которые часто жалуются люди.

- Обновление подвижного состава – приоритет в работе комитета. На это ежегодно выделяется значительная сумма. Мы работаем с небольшими частными компаниями, которые обслуживают кустовым способом нашу маршрутную сеть. Всем этим предприятиям предложено проработать вопрос со-финансирования со стороны области в покупке подвижного состава. Если покупается новый автобус, оборудованный для маломобильных граждан, мы готовы финансировать 30% покупки. Мы оплачиваем первый лизинговый платеж до 95%, даже если он все 30% стоимости и составляет. Это очень серьезная поддержка частного бизнеса.

В этом году к нам обратилась одна крупная организация, которая работает на территории Ленобласти. Куплено 18 автобусов с категорией «Комфортная среда», и они уже работают на маршрутах Сертоловского направления.

- Как вы следите за качеством работы маршруток?

- Чтобы не было перекоса цен на билет, мы стараемся дублировать все коммерческие перевозки перевозками в регулируемом формате. Тут люди голосуют рублем. Если цена в маршрутке будет завышена, граждане поедут на социальном транспорте. Таким образом в Ленобласти превышения цен в маршрутках нет.

Если вас что-то не устраивает, в каждом автобусе, а маршрутка – это автобус малого класса, есть информация, куда обращаться. Есть данные компании-перевозчика и Ространснадзора, который контролирует работу перевозчиков.

- Как теперь будут платить пенсионеры в социальном транспорте?

- Пенсионеры по-прежнему будут пользоваться льготами. Мы пассажиров в автобусе не делим: петербуржцы они или жители области. Между Петербургом и областью заключено соглашение на пассажирские перевозки на социальном транспорте, который работает с регулируемым тарифом. Единый социальный проездной стоит 400 рублей. Ничего не изменится, а количество льготных категорий будет только увеличиваться.

- Будет ли запущен шаттл между Гатчиной и Петербургом, о котором говорил губернатор?

- При наращивании пассажиропотока возможно применение тактового движения – так называемых шаттлов, когда электрички будут ходить чаще, каждые 20-30 минут. Но пока острой необходимости в этом нет.

- А как же дачники, туристы? Летом, говорят, на электричке бывает не уехать – столько народу.

- Мы об этом подумали. Чтобы учесть возрастающий пассажиропоток, есть разное расписание – летнее и зимнее, оно учитывает перемещение граждан. В период локдауна около трех миллионов пассажиров из Петербурга одномоментно выехали на свои участки в область. Мы постарались увеличить на основных направлениях количество автобусов и скорректировать железнодорожное расписание.

Весь транспорт области – в мобильном приложении

Генеральный директор регионального навигационно-информационного центра Ленинградской области Рагим Ахадов рассказал, чем занимается центр, который с 2012 года является оператором государственной информационно-навигационной системы.

В центре разрабатывается программное обеспечение. С октября 2021 года совместно с комитетом по транспорту на территории Соснового Бора был запущен пилотный проект по диспетчеризации и мониторингу пассажирского автотранспорта. Было реализовано три блока: система по диспетчеризации транспорта, мобильное приложение для жителей, веб-портал. Запуск пилота позволил создать некую нормативно-справочную базу всех перевозчиков области. Всех транспортных средств, расписаний. Это диспетчеризация и мониторинг транспортного состава: местонахождение, составление треков движения транспортных средств. Нарушения маршрутов, расписаний. Все это проводилось в диалоге с двумя крупными перевозчиками, чтобы улучшить работу транспорта.

Мобильное приложение для граждан было разработано с целью предоставления информации о расписании движения транспорта. Жители Соснового Бора могли скачать приложение и в нем посмотреть, где находится их автобус и когда прибудет.

Основной блок – диспетчеризация пассажирского автотранспорта. Сейчас специалисты центра прорабатывают план-график взаимодействия с комитетом по транспорту и выстраивания такого «пилота» уже в нескольких районах области. С учетом всех нюансов и отзывов.

- Когда же вся Ленинградская область получит такое мобильное приложение? Бывает, люди стоят на остановке, автобуса нет – он сломался. Как им об этом узнать?

- Основной запрос от граждан и был: как отслеживать транспорт. В ближайшее время – до лета мы постараемся создать приложение, которым сможет воспользоваться каждый житель области, – ответил Рагим Ахадов.

Также в Ленинградской области будет развиваться проект «Умные остановки». Сейчас только два опытных полигона – Гатчина и Сосновый Бор, где, в общей сложности, порядка 70 остановок.

Журналисты интересовались, будет ли построен обещанный международный вокзал в Мурино. Председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк ответил утвердительно:

- Уже построен съезд с кольца, чтобы с вокзала можно было отправляться. Там будет и порядка 50 межрегиональных маршрутов. Пропускная способность – до 2000 пассажиров в сутки. Проект планировки территории готов. Место под вокзал выделено. К концу 2022 года проект планировки и градостроительную документацию утвердим. На строительство уйдет около года.

Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Присяжнюк заверил, что рядом с поселком Новое Горелово будет железнодорожная платформа, строительство которой анонсировали. И трамвайная сеть «Чижик» дойдет до Всеволожска. Это, по словам председателя комитета по транспорту, альтернативный вид транспорта. А чем больше видов транспорта, тем дешевле проезд.

Екатерина Дзюба