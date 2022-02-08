«А теперь заслушаем начальника транспортного цеха…»

В агентстве «Интерфакс – Северо-Запад» состоялась онлайн
пресс-конференция, посвященная вопросам транспортного обеспечения жителей
Ленинградской области и взаимодействию двух субъектов в этой сфере – Санкт-Петербурга
и Ленобласти.
Председатель комитета Ленинградской области по
транспорту Михаил Присяжнюк рассказал, что маршрутная сеть будет развиваться и
корректироваться. Трудовая миграция говорит о том, что нужен новый подвижной состав
с комфортной и доступной средой для маломобильных граждан. Между Санкт-Петербургом
и Ленобластью есть соглашение, в соответствии с котором должны согласовываться
все изменения маршрутной сети на смежных и межрегиональных маршрутах.
Метрополитен перестанет быть прерогативой Петербурга.
В ближайших планах Ленинградской области – строительство метро в Кудрово. Станция
должна быть построена к 2029 году. Есть планы по строительству метрополитена
еще в двух городах.
Вся Ленинградская область пронизана железными
дорогами. Как заметил Михаил Сергеевич, постоянно ведется диалог с железной
дорогой: каждый год наблюдается рост пассажирских перевозок. Сейчас по
территории 47 региона проходит более 100 железнодорожных маршрутов.
Что касается авиации: областной комитет по транспорту
ведет переговоры с Министерством обороны по поводу передачи Сиверского аэродрома.
Пока никаких предпроектных решений нет.
Как
покупают автобусы, и почему не нужен шаттл
Михаилу Присяжнюку был задан вопрос по поводу старых рейсовых
автобусов, на которые часто жалуются люди.
- Обновление подвижного состава – приоритет в работе
комитета. На это ежегодно выделяется значительная сумма. Мы работаем с небольшими
частными компаниями, которые обслуживают кустовым способом нашу маршрутную
сеть. Всем этим предприятиям предложено проработать вопрос со-финансирования со
стороны области в покупке подвижного состава. Если покупается новый автобус,
оборудованный для маломобильных граждан, мы готовы финансировать 30% покупки. Мы
оплачиваем первый лизинговый платеж до 95%, даже если он все 30% стоимости и
составляет. Это очень серьезная поддержка частного бизнеса.
В этом году к нам обратилась одна крупная организация,
которая работает на территории Ленобласти. Куплено 18 автобусов с категорией «Комфортная
среда», и они уже работают на маршрутах Сертоловского направления.
- Как вы следите за качеством работы маршруток?
- Чтобы не было перекоса цен на билет, мы стараемся
дублировать все коммерческие перевозки перевозками в регулируемом формате. Тут
люди голосуют рублем. Если цена в маршрутке будет завышена, граждане поедут на
социальном транспорте. Таким образом в Ленобласти превышения цен в маршрутках
нет.
Если вас что-то не устраивает, в каждом автобусе, а маршрутка
– это автобус малого класса, есть информация, куда обращаться. Есть данные компании-перевозчика
и Ространснадзора, который контролирует работу перевозчиков.
- Как теперь будут платить пенсионеры в социальном транспорте?
- Пенсионеры по-прежнему будут пользоваться льготами. Мы
пассажиров в автобусе не делим: петербуржцы они или жители области. Между
Петербургом и областью заключено соглашение на пассажирские перевозки на
социальном транспорте, который работает с регулируемым тарифом. Единый социальный
проездной стоит 400 рублей. Ничего не изменится, а количество льготных
категорий будет только увеличиваться.
- Будет ли запущен шаттл между Гатчиной и Петербургом,
о котором говорил губернатор?
- При наращивании пассажиропотока возможно применение
тактового движения – так называемых шаттлов, когда электрички будут ходить
чаще, каждые 20-30 минут. Но пока острой необходимости в этом нет.
- А как же дачники, туристы? Летом, говорят, на
электричке бывает не уехать – столько народу.
- Мы об этом подумали. Чтобы учесть возрастающий
пассажиропоток, есть разное расписание – летнее и зимнее, оно учитывает
перемещение граждан. В период локдауна около трех миллионов пассажиров из
Петербурга одномоментно выехали на свои участки в область. Мы постарались
увеличить на основных направлениях количество автобусов и скорректировать
железнодорожное расписание.
Весь
транспорт области – в мобильном приложении
Генеральный директор регионального
навигационно-информационного центра Ленинградской области Рагим Ахадов
рассказал, чем занимается центр, который с 2012 года является оператором
государственной информационно-навигационной системы.
В центре разрабатывается программное обеспечение. С
октября 2021 года совместно с комитетом по транспорту на территории Соснового
Бора был запущен пилотный проект по диспетчеризации и мониторингу пассажирского
автотранспорта. Было реализовано три блока: система по диспетчеризации
транспорта, мобильное приложение для жителей, веб-портал. Запуск пилота позволил
создать некую нормативно-справочную базу всех перевозчиков области. Всех транспортных
средств, расписаний. Это диспетчеризация и мониторинг транспортного состава: местонахождение,
составление треков движения транспортных средств. Нарушения маршрутов,
расписаний. Все это проводилось в диалоге с двумя крупными перевозчиками, чтобы
улучшить работу транспорта.
Мобильное приложение для граждан было разработано с
целью предоставления информации о расписании движения транспорта. Жители
Соснового Бора могли скачать приложение и в нем посмотреть, где находится их
автобус и когда прибудет.
Основной блок – диспетчеризация пассажирского
автотранспорта. Сейчас специалисты центра прорабатывают план-график
взаимодействия с комитетом по транспорту и выстраивания такого «пилота» уже в
нескольких районах области. С учетом всех нюансов и отзывов.
- Когда же вся Ленинградская область получит такое
мобильное приложение? Бывает, люди стоят на остановке, автобуса нет – он сломался.
Как им об этом узнать?
- Основной запрос от граждан и был: как отслеживать
транспорт. В ближайшее время – до лета мы постараемся создать приложение,
которым сможет воспользоваться каждый житель области, – ответил Рагим Ахадов.
Также в Ленинградской области будет развиваться проект
«Умные остановки». Сейчас только два опытных полигона – Гатчина и Сосновый Бор,
где, в общей сложности, порядка 70 остановок.
Журналисты интересовались, будет ли построен обещанный
международный вокзал в Мурино. Председатель комитета по транспорту Михаил
Присяжнюк ответил утвердительно:
- Уже построен съезд с кольца, чтобы с вокзала можно
было отправляться. Там будет и порядка 50 межрегиональных маршрутов. Пропускная
способность – до 2000 пассажиров в сутки. Проект планировки территории готов. Место
под вокзал выделено. К концу 2022 года проект планировки и градостроительную
документацию утвердим. На строительство уйдет около года.
Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Присяжнюк заверил,
что рядом с поселком Новое Горелово будет железнодорожная платформа,
строительство которой анонсировали. И трамвайная сеть «Чижик» дойдет до Всеволожска.
Это, по словам председателя комитета по транспорту, альтернативный вид
транспорта. А чем больше видов транспорта, тем дешевле проезд.
Екатерина Дзюба