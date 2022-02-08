«Белая поэзия зимы» для дошколят

На протяжении пяти лет детская библиотека города Гатчины осуществляет совместный проект «Развитие связной речи в книжной стране звуков и букв» с детским садом №26. Этот проект рассчитан на детей с нарушениями речи.

Каждый месяц в детской библиотеке проходят занятия с детьми учителя-логопеда Елены Лысенко и библиотекаря младшего абонемента Ольги Обуховской. Одним из главных условий совместных занятий является формирование правильной и красивой речи. Речь взрослых должна быть образцом для подражания - четкой, внятной, хорошо интонированной, выразительной.

Совместные занятия разделены на несколько этапов: чтение художественной литературы с последующим обсуждением, где ребята стараются отвечать полными предложениями, а главное - следят за своей речью; речевые физкультурные минутки с движениями; работа в читательских дневниках по теме занятия.

Одним из этапов проекта являются практические рекомендации родителям для занятий с детьми. Родителям необходимо дома закреплять полученные навыки у детей, больше общаться со своими малышами, читать, совместно играть, проговаривая четко и правильно слова. Важно приобщать ребенка к чтению книг с самого раннего возраста. Это могут быть песенки-потешки, которые доставляют ребенку удовольствие, а еще развивают двигательные навыки, координацию, речь и мышление.

Библиотека – это не только дом книг, но и площадка для реализации множества проектов, замыслов и планов совместной работы со школами и детскими садами. Так, в детской библиотеке стало доброй традицией в конце января проводить районный конкурс чтецов среди детских садов для детей с ОВЗ групп компенсирующей направленности.

25 января учителя-логопеды И.Ж. Урвачёва, Е.А. Лысенко, А.И. Нейман, П.А. Смелова, Е.Г. Авдонина, Е.Ю. Иванова, Е.В. Середа, Е.И. Шабалина, А.А. Прусова представили своих воспитанников, которые читали стихи современных поэтов о зиме. Все участники получили призы и подарки. Взрослые и дети остались довольны, а в библиотеке ещё очень надолго сохранится атмосфера праздника.

Подготовила Юлия Лысанюк