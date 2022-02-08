«Белая поэзия зимы» для дошколят

На протяжении пяти лет
детская библиотека города Гатчины осуществляет совместный проект «Развитие связной
речи в книжной стране звуков и букв» с детским садом №26. Этот проект рассчитан
на детей с нарушениями речи.
Каждый месяц в детской
библиотеке проходят занятия с детьми учителя-логопеда Елены Лысенко и
библиотекаря младшего абонемента Ольги Обуховской. Одним из главных условий
совместных занятий является формирование правильной и красивой речи. Речь
взрослых должна быть образцом для подражания - четкой, внятной, хорошо
интонированной, выразительной.
Совместные занятия
разделены на несколько этапов: чтение художественной литературы с последующим
обсуждением, где ребята стараются отвечать полными предложениями, а главное - следят
за своей речью; речевые физкультурные минутки с движениями; работа в
читательских дневниках по теме занятия.
Одним из этапов проекта
являются практические рекомендации родителям для занятий с детьми. Родителям
необходимо дома закреплять полученные навыки у детей, больше общаться со своими
малышами, читать, совместно играть, проговаривая четко и правильно слова. Важно
приобщать ребенка к чтению книг с самого раннего возраста. Это могут быть
песенки-потешки, которые доставляют ребенку удовольствие, а еще развивают
двигательные навыки, координацию, речь и мышление.
Библиотека – это не
только дом книг, но и площадка для реализации множества проектов, замыслов и планов
совместной работы со школами и детскими садами. Так, в детской библиотеке стало
доброй традицией в конце января проводить районный конкурс чтецов среди детских
садов для детей с ОВЗ групп компенсирующей направленности.
25 января
учителя-логопеды И.Ж. Урвачёва, Е.А. Лысенко, А.И. Нейман, П.А. Смелова, Е.Г.
Авдонина, Е.Ю. Иванова, Е.В. Середа, Е.И. Шабалина, А.А. Прусова представили
своих воспитанников, которые читали стихи современных поэтов о зиме. Все
участники получили призы и подарки. Взрослые и дети остались довольны, а в
библиотеке ещё очень надолго сохранится атмосфера праздника.
Подготовила Юлия Лысанюк