Детский совет к работе готов!

В рамках собрания местного отделения Российского движения школьников (РДШ) утвержден состав первого районного Детского совета. В него вошли активные, творческие, мотивированные и заинтересованные ученики средних и старших классов Гатчинских школ №1, № 2, №7, № 9, гимназии им. К.Д. Ушинского, Коммунарской школы № 1, а также Дружногорской, Веревской, Пудостьской, Пламенской и Лукашевской школ.

Каждый заявил о готовности оказать помощь и активно участвовать в жизни Гатчинского района.

Встреча началась с общения с руководителями регионального отделения РШД Сергеем Румянцевым и Дианой Садвакасовой. Они рассказали о предстоящих проектах РДШ, перспективах участия в различных мероприятиях как регионального, так и всероссийского уровня. Также поздравили с созданием Детского совета и пожелали успехов в начинаниях.

Председателем Детского совета стала куратор Российского движения школьников Гатчинского района, педагог Районного центра детского творчества Дарья Орлова. Ее заместителем избран Роман Алексеенко, ученик 10 класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.

Путем открытого голосования были выбраны ответственные по четырём направлениям работы РДШ: по информационно-медийному направлению - Вадим Тимаков, гражданской активности - Фатма Мамедова, военно-патриотическому - Ангелина Арапова, личностному развитию - Анна Карпович.