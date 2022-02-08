На пожаре в Минах пострадал ребёнок

На пожаре в Минах пострадал ребёнок

В Гатчинском районе случился пожар, в котором один человек погиб, двое пострадали. В том числе ребенок.

Рубрики : Происшествия     08 Feb 2022

5-го февраля в Вырицкий отдел полиции поступила информация от 105 пожарной части о том, что в деревне Мины в доме № 12 на Школьной улице сгорела квартира. При разборе пожарища были обнаружены биологические останки человека.

Также с места пожара доставили в гатчинскую больницу 32-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Обе в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом помещены в реанимацию.

Полицейские установили, что по данному адресу проживала 71-летняя женщина, злоупотреблявшая спиртным. Возможно, ее останки нашли после пожара. Проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания.

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