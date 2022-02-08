На пожаре в Минах пострадал ребёнок

5-го февраля в Вырицкий отдел полиции поступила
информация от 105 пожарной части о том, что в деревне Мины в доме № 12 на
Школьной улице сгорела квартира. При разборе пожарища были обнаружены
биологические останки человека.
Также с места пожара доставили в гатчинскую больницу
32-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Обе в тяжелом состоянии с отравлением
угарным газом помещены в реанимацию.
Полицейские установили, что по данному адресу
проживала 71-летняя женщина, злоупотреблявшая спиртным. Возможно, ее останки
нашли после пожара. Проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания.