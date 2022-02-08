Плановые отключения в Гатчинском районе 9 февраля

Плановые отключения в Гатчинском районе 9 февраля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     08 Feb 2022

09.02.2022 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Пижма,

с. Воскресенское (картофелехранилище).

 

09.02.2022 с 10:00 до 16:00

Новосветское СП:

д. Пустошка, ул. Солнечная, ул. Дачная, свинарники.

 

09.02.2022 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Вокзальная.

 

09.02.2022 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино.

 

Пудомягское СП:

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

д. Покровская,

ДНП «Покровская усадьба».

 

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

Коммунарское ГП:

Массив «Славяночка»,

СНТ «Славяночка-3»,

Садоводство «Славяночка-2».

 

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар, ул. Антропшинская, д, 1-29, д, 2-30.

 

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