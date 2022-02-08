Плановые отключения в Гатчинском районе 9 февраля

09.02.2022 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
д. Пижма,
с. Воскресенское (картофелехранилище).
09.02.2022 с 10:00 до 16:00
Новосветское СП:
д. Пустошка, ул. Солнечная,
ул. Дачная, свинарники.
09.02.2022 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул.
Вокзальная.
09.02.2022 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино.
Пудомягское СП:
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
д. Покровская,
ДНП «Покровская усадьба».
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
Коммунарское ГП:
Массив «Славяночка»,
СНТ «Славяночка-3»,
Садоводство «Славяночка-2».
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар, ул.
Антропшинская, д, 1-29, д, 2-30.