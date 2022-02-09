Гатчинские школьники победили в конкурсе имени Д.И. Менделеева

Конкурс проходил со 2 по 4 февраля. Ребята из Ленинградской области успешно защитили свои работы и стали победителями в нескольких секциях финального этапа.

Так, одиннадцатиклассник Гатчинской школы №2 Алексей Белов занял первое место в секции «История. Культура. Искусство».

Ученик 11 класса Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев победил в секции «Биология и сельское хозяйство».

Александра Степанова, ученица 11 класса средней школы №2 из Соснового Бора, заняла первое место в литературной секции.

Татьяна Нарчук, 11-классница средней школы №3 г. Никольское, заняла 2 место на секции «Экологическая».

В «Эколого-географической» секции третье место занял ученик Киришского Дворца творчества имени Л.Н. Маклаковой Антон Тимофеев.

Всем победителям вручили дипломы, медали «Юный исследователь» и кубки.

Также стоит отметить, что все ребята являются обучающимися Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».