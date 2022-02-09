Гатчинские школьники победили в конкурсе имени Д.И. Менделеева

Конкурс проходил
со 2 по 4 февраля. Ребята из Ленинградской области успешно защитили свои работы
и стали победителями в нескольких секциях финального этапа.
Так,
одиннадцатиклассник Гатчинской школы №2 Алексей Белов занял первое место в
секции «История. Культура. Искусство».
Ученик 11 класса
Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев победил в секции «Биология и
сельское хозяйство».
Александра
Степанова, ученица 11 класса средней школы №2 из Соснового Бора, заняла первое
место в литературной секции.
Татьяна Нарчук, 11-классница
средней школы №3 г. Никольское, заняла 2 место на секции «Экологическая».
В
«Эколого-географической» секции третье место занял ученик Киришского Дворца
творчества имени Л.Н. Маклаковой Антон Тимофеев.
Всем победителям
вручили дипломы, медали «Юный исследователь» и кубки.
Также стоит
отметить, что все ребята являются обучающимися Ленинградского областного центра
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».