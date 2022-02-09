Гатчинские скалолазы отличились в Сосновом Бору

Среди юношей 2005-2006
г.р. 1 место занял Сергей Старцев, 2 место - Алексей Грошев, бронзу завоевал
Клим Мясников.
Юноши 2007-2008 г.р.: 1
место - Иван Балакаев, 2 место - Алексей Приказчиков. Среди юношей 2009-2012
г.р. 1 место занял Евгений Мастинников, 2 место - Иван Кулешов, 3 место -
Яромир Нагорничных.
Среди девушек 2007-2008
г.р. победительницами стали сразу две воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2 -
Ангелина Липина и Ярослава Михайлова, третье место заняла Вера Моторина.
Среди девушек 2009-2012
г.р. высшую ступень на пьедестале почета заняла Таисия Андреева, а 2 место -
Ирина Канина.
Поздравляем победителей и
призеров Гатчинской ДЮСШ №2!