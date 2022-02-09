Гатчинские скалолазы отличились в Сосновом Бору

Гатчинские скалолазы отличились в Сосновом Бору

В городе Сосновом Бору 30 января состоялось Первенство Ленинградской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из Гатчины, Кингисеппа и Соснового Бора.

Рубрики : Спорт     09 Feb 2022

Среди юношей 2005-2006 г.р. 1 место занял Сергей Старцев, 2 место - Алексей Грошев, бронзу завоевал Клим Мясников.

Юноши 2007-2008 г.р.: 1 место - Иван Балакаев, 2 место - Алексей Приказчиков. Среди юношей 2009-2012 г.р. 1 место занял Евгений Мастинников, 2 место - Иван Кулешов, 3 место - Яромир Нагорничных.

Среди девушек 2007-2008 г.р. победительницами стали сразу две воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2 - Ангелина Липина и Ярослава Михайлова, третье место заняла Вера Моторина.

Среди девушек 2009-2012 г.р. высшую ступень на пьедестале почета заняла Таисия Андреева, а 2 место - Ирина Канина.

Поздравляем победителей и призеров Гатчинской ДЮСШ №2!

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