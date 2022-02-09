Молодые педагоги объединяются в Гатчине

Участников встречи приветствовал заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, который высоко оценил деятельность Ассоциации, объединившей молодых и энергичных учителей, готовых вместе работать, общаться, обмениваться опытом и реализовывать интересные идеи. Во многом благодаря их активной работе в Ленобласти прошло уже два съезда молодых учителей России. И есть решение проводить Российский съезд молодых педагогов в нашем регионе постоянно. Обращаясь к участникам встречи, Николай Емельянов пожелал «еще больше контактов, общения и больше практики».

В настоящее время Ассоциация молодых педагогов Ленобласти, которую возглавляет директор Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» Денис Рочев, готовится стать общественной организацией. В дискуссии по основным положениям ее будущего устава, помимо самих учителей в возрасте до 35 лет, участвовали заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева, представители комитета общего и профессионального образования Ленобласти, член Молодежного правительства Ленобласти Наталья Еремейчук.

Участники обсуждения разделились на три команды и в формате мозгового штурма обсудили цели, структуру, права и обязанности членов Ассоциации. Этот документ позволит участникам Ассоциации – учителям, воспитателям, мастерам производственного обучения – объединиться и работать в правовом поле. Проект устава предполагает, что в Ассоциации могут образовываться коллегиальные исполнительные органы – Совет дошкольных работников, Совет молодых учителей, Совет педагогов среднего профессионального образования и другие. Также педагоги – члены Ассоциации смогут участвовать в проектах, получать региональные и федеральные гранты.

Какие возможности открывает проектная деятельность, как мотивировать молодежь становиться соискателями грантов и участвовать в конкурсах рассказала Марина Григорьева. Также она сообщила об идее собрать при комитете по молодежной политике Совет молодых педагогов СПО по воспитательной работе.

- У нас открывается много новых возможностей, в том числе конкурсы проектов, на которые каждый молодой человек может получить хорошее финансирование, - сказала Марина Григорьева. - Нужно донести эти возможности до молодежи, мотивировать ее, зарядить энергией. 2022 год объявлен губернатором региона Годом «Команды 47». В этот год мы объединяем все молодежные организации, всю молодежь, чтобы вы общались, обменивались опытом, участвовали в новых проектах и понимали, что Ленобласть – это единое пространство.

В ходе мероприятия педагоги приняли участие в мастер-классах и тренинге «Лидер. Команда. Сообщество».

Татьяна Можаева