Молодые педагоги объединяются в Гатчине

Участников встречи
приветствовал заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным
вопросам Николай Емельянов, который высоко оценил деятельность Ассоциации,
объединившей молодых и энергичных учителей, готовых вместе работать, общаться,
обмениваться опытом и реализовывать интересные идеи. Во многом благодаря их
активной работе в Ленобласти прошло уже два съезда молодых учителей России. И
есть решение проводить Российский съезд молодых педагогов в нашем регионе
постоянно. Обращаясь к участникам встречи, Николай Емельянов пожелал «еще
больше контактов, общения и больше практики».
В настоящее время
Ассоциация молодых педагогов Ленобласти, которую возглавляет директор
Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект» Денис Рочев, готовится стать общественной организацией. В
дискуссии по основным положениям ее будущего устава, помимо самих учителей в
возрасте до 35 лет, участвовали заместитель председателя Правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель
комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева, представители
комитета общего и профессионального образования Ленобласти, член Молодежного
правительства Ленобласти Наталья Еремейчук.
Участники обсуждения
разделились на три команды и в формате мозгового штурма обсудили цели,
структуру, права и обязанности членов Ассоциации. Этот документ позволит
участникам Ассоциации – учителям, воспитателям, мастерам производственного
обучения – объединиться и работать в правовом поле. Проект устава предполагает,
что в Ассоциации могут образовываться коллегиальные исполнительные органы –
Совет дошкольных работников, Совет молодых учителей, Совет педагогов среднего
профессионального образования и другие. Также педагоги – члены Ассоциации
смогут участвовать в проектах, получать региональные и федеральные гранты.
Какие возможности
открывает проектная деятельность, как мотивировать молодежь становиться
соискателями грантов и участвовать в конкурсах рассказала Марина Григорьева.
Также она сообщила об идее собрать при комитете по молодежной политике Совет
молодых педагогов СПО по воспитательной работе.
- У нас открывается много
новых возможностей, в том числе конкурсы проектов, на которые каждый молодой
человек может получить хорошее финансирование, - сказала Марина Григорьева. -
Нужно донести эти возможности до молодежи, мотивировать ее, зарядить энергией.
2022 год объявлен губернатором региона Годом «Команды 47». В этот год мы
объединяем все молодежные организации, всю молодежь, чтобы вы общались,
обменивались опытом, участвовали в новых проектах и понимали, что Ленобласть –
это единое пространство.
В ходе мероприятия
педагоги приняли участие в мастер-классах и тренинге «Лидер. Команда.
Сообщество».
Татьяна Можаева