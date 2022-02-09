В Пустошке полицейские накрыли крупную нарколабораторию

В Пустошке полицейские накрыли крупную нарколабораторию

В Гатчинском районе полицейские накрыли крупную нарколабораторию. Её 54-летний организатор задержан.

Рубрики : Криминал     09 Feb 2022

Накануне, 8 февраля, в деревне Пустошка полицейские задержали 54-летнего мужчину, который занимался изготовлением различных наркотиков. В его доме были найдены пакеты с порошком белого цвета общей массой около 350 граммов, 47 свёртков с веществом растительного происхождения, химические реактивы, стеклянные колбы, вакуумная упаковочная машинка, стрейч-плёнка и изолента. Об этом сообщает портал 78.ru.

Экспертиза показала, что в части найденных пакетов содержится мефедрон. По факту хранения и распространения наркотиков возбуждено уголовное дело.

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