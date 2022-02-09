В Пустошке полицейские накрыли крупную нарколабораторию

Накануне, 8 февраля, в
деревне Пустошка полицейские задержали 54-летнего мужчину, который занимался
изготовлением различных наркотиков. В его доме были найдены пакеты с порошком
белого цвета общей массой около 350 граммов, 47 свёртков с веществом
растительного происхождения, химические реактивы, стеклянные колбы, вакуумная
упаковочная машинка, стрейч-плёнка и изолента. Об этом сообщает портал 78.ru.
Экспертиза показала, что
в части найденных пакетов содержится мефедрон. По факту хранения и
распространения наркотиков возбуждено уголовное дело.