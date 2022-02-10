«Старший сын» в театре «За углом»

Пьеса была экранизирована
в 1975 году, когда на телеэкраны вышел двухсерийный фильм Виталия Мельникова с
одноименным названием и звездным составом: Евгением Леоновым, Николаем
Караченцовым и Михаилом Боярским в главных ролях. Сегодня в интернете жанр
фильма зачастую определяется как драма, мелодрама, трагикомедия.
А между тем, Александр
Вампилов написал комедию. И главный режиссер театра «За углом» Юрий Калугин
поставил пьесу так, как было задумано автором – как классическую комедию
положений.
Что отличало Вампилова от
всех шестидесятников: он писал свои произведения с огромной любовью к жизни.
Про людей, которых видел вокруг. И его драматургия стала сразу востребованной и
востребована до сих пор. Это пьесы на все времена, несмотря на, вроде бы, четко
обозначенный хронологический период.
Действие «Старшего сына»
происходит в середине 60-х. Но коллизия, которая там разыгрывается, могла
произойти когда угодно, в том числе и в наше время. А ценности пьесы – вечные:
любовь, сопереживание, совесть, ответственность, доброта.
Сюжет комичен. Два
молодых оболтуса, случайно оказавшись в незнакомом городке, опоздали на
электричку и ищут, где переночевать. На дворе – 60-е, с деньгами и гостиницами
– туго, и парни стучатся в двери к жителям. Их никто не пускает, но тут они
совершенно случайно узнают, как зовут пожилого хозяина дома. Приятели попадают
к нему в квартиру и, чтобы их не выставили с порога, объявляют, что один из них
– внебрачный сын главы семейства. Семья верит в эту басню, немолодой
неудачливый музыкант Сарафанов распахивает «старшему сыну» свои отцовские
объятия, а самозванец, в итоге, влюбляется в его дочь. В финале пьесы парень
сознается в обмане, но к этому моменту все они после бурных эмоциональных
встрясок становятся родными людьми.
Как признался Юрий
Калугин, страшно было браться за эту пьесу после фильма с Евгением Леоновым в
главной роли. Но актеры убедили и настояли. И, как заметил режиссер, если после
просмотра картины в памяти остались только образы, созданные Леоновым и
Караченцовым, то в самой пьесе есть и другие колоритные персонажи. Которых и
показали артисты театра «За углом» на сцене.
Спектакль поставлен
мастерски. Гатчинский театр верен себе: вы приходите на спектакль народного
театра-студии, а попадаете к профессионалам. Выверена каждая мизансцена.
Подобраны свет, музыка, костюмы, типажи. При минимуме декораций – старый
столик, четыре стула – создается атмосфера обычной советской квартиры.
Прекрасно подобран актерский состав. В роли Сарафанова – мэтр сцены Сергей
Харитонов. В числе его партнеров – хорошо знакомые гатчинскому зрителю артисты
и молодежь. Сегодня на сцене театра «За углом» – уже следующее актерское
поколение, дети корифеев. Например, Иван Иванов, блестяще исполнивший роль
младшего сына Сарафанова – наивного Васеньки.
Второй премьерный показ
прошел с большим успехом. Зрители получили истинное удовольствие от спектакля,
насмеявшись вдоволь. Весь зал пережил эти два с половиной часа вместе с семьей
Сарафановых и их незваными гостями, следя за перипетиями на сцене и сопереживая.
Сравнение со старым
фильмом, пожалуй, неуместно. Гатчинский театр поставил комедию Вампилова, а не
ремейк телефильма режиссера Мельникова. «Старший сын» на гатчинской сцене – это
добрая, остроумная комедия, которая привлекает игрой актеров и содержанием,
переживаниями, которые испытывает зритель.
Публика искренне
благодарила артистов и режиссера за прекрасный театральный вечер: спектакль
«Старший сын» поставлен в лучших традициях русской драматической школы. И в
традициях «За углом».
Екатерина Дзюба