«Старший сын» в театре «За углом»

Пьеса была экранизирована в 1975 году, когда на телеэкраны вышел двухсерийный фильм Виталия Мельникова с одноименным названием и звездным составом: Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским в главных ролях. Сегодня в интернете жанр фильма зачастую определяется как драма, мелодрама, трагикомедия.

А между тем, Александр Вампилов написал комедию. И главный режиссер театра «За углом» Юрий Калугин поставил пьесу так, как было задумано автором – как классическую комедию положений.

Что отличало Вампилова от всех шестидесятников: он писал свои произведения с огромной любовью к жизни. Про людей, которых видел вокруг. И его драматургия стала сразу востребованной и востребована до сих пор. Это пьесы на все времена, несмотря на, вроде бы, четко обозначенный хронологический период.

Действие «Старшего сына» происходит в середине 60-х. Но коллизия, которая там разыгрывается, могла произойти когда угодно, в том числе и в наше время. А ценности пьесы – вечные: любовь, сопереживание, совесть, ответственность, доброта.

Сюжет комичен. Два молодых оболтуса, случайно оказавшись в незнакомом городке, опоздали на электричку и ищут, где переночевать. На дворе – 60-е, с деньгами и гостиницами – туго, и парни стучатся в двери к жителям. Их никто не пускает, но тут они совершенно случайно узнают, как зовут пожилого хозяина дома. Приятели попадают к нему в квартиру и, чтобы их не выставили с порога, объявляют, что один из них – внебрачный сын главы семейства. Семья верит в эту басню, немолодой неудачливый музыкант Сарафанов распахивает «старшему сыну» свои отцовские объятия, а самозванец, в итоге, влюбляется в его дочь. В финале пьесы парень сознается в обмане, но к этому моменту все они после бурных эмоциональных встрясок становятся родными людьми.

Как признался Юрий Калугин, страшно было браться за эту пьесу после фильма с Евгением Леоновым в главной роли. Но актеры убедили и настояли. И, как заметил режиссер, если после просмотра картины в памяти остались только образы, созданные Леоновым и Караченцовым, то в самой пьесе есть и другие колоритные персонажи. Которых и показали артисты театра «За углом» на сцене.

Спектакль поставлен мастерски. Гатчинский театр верен себе: вы приходите на спектакль народного театра-студии, а попадаете к профессионалам. Выверена каждая мизансцена. Подобраны свет, музыка, костюмы, типажи. При минимуме декораций – старый столик, четыре стула – создается атмосфера обычной советской квартиры. Прекрасно подобран актерский состав. В роли Сарафанова – мэтр сцены Сергей Харитонов. В числе его партнеров – хорошо знакомые гатчинскому зрителю артисты и молодежь. Сегодня на сцене театра «За углом» – уже следующее актерское поколение, дети корифеев. Например, Иван Иванов, блестяще исполнивший роль младшего сына Сарафанова – наивного Васеньки.

Второй премьерный показ прошел с большим успехом. Зрители получили истинное удовольствие от спектакля, насмеявшись вдоволь. Весь зал пережил эти два с половиной часа вместе с семьей Сарафановых и их незваными гостями, следя за перипетиями на сцене и сопереживая.

Сравнение со старым фильмом, пожалуй, неуместно. Гатчинский театр поставил комедию Вампилова, а не ремейк телефильма режиссера Мельникова. «Старший сын» на гатчинской сцене – это добрая, остроумная комедия, которая привлекает игрой актеров и содержанием, переживаниями, которые испытывает зритель.

Публика искренне благодарила артистов и режиссера за прекрасный театральный вечер: спектакль «Старший сын» поставлен в лучших традициях русской драматической школы. И в традициях «За углом».

Екатерина Дзюба