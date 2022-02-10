В МФЦ помогают с лизингом

В этом году в областных бизнес-офисах МФЦ изменился перечень лизинговых компаний – теперь предприниматели могут обратиться за услугами сразу к двум партнерам ООО «Практика ЛК» (Ураллизинг) и ООО «Ленобллизинг» и выбрать наиболее выгодные условия.

Услуга по приему заявок на заключение договора финансовой аренды (лизинга) (поставить гиперссылку https://mfc47.ru/services/detail/697420) юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в любом из пяти бизнес-офисов МФЦ, заявка сразу же будет передана в лизинговую компанию. Кроме того, в бизнес-офисе можно получить профессиональную консультацию по различным вопросам, связанным с открытием и развитием бизнеса.

Напомним, многофункциональные центры Ленинградской области первыми среди регионов России ввели практику оказания предпринимателям услуги лизинговых компаний по аренде легкового и грузового транспорта, легкового коммерческого транспорта и спецтехники.

Также предприниматели могут обратиться в любой МФЦ Ленинградской области для оформления заявки на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Субсидии предоставляются комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. В этом году срок подачи заявок – с 4 апреля по 6 мая.