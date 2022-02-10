В МФЦ помогают с лизингом

В этом году в областных
бизнес-офисах МФЦ изменился перечень лизинговых компаний – теперь
предприниматели могут обратиться за услугами сразу к двум партнерам ООО
«Практика ЛК» (Ураллизинг) и ООО «Ленобллизинг» и выбрать наиболее выгодные
условия.
Услуга по приему заявок
на заключение договора финансовой аренды (лизинга) (поставить гиперссылку
https://mfc47.ru/services/detail/697420) юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут получить в любом из пяти бизнес-офисов МФЦ, заявка сразу
же будет передана в лизинговую компанию. Кроме того, в бизнес-офисе можно
получить профессиональную консультацию по различным вопросам, связанным с
открытием и развитием бизнеса.
Напомним,
многофункциональные центры Ленинградской области первыми среди регионов России
ввели практику оказания предпринимателям услуги лизинговых компаний по аренде
легкового и грузового транспорта, легкового коммерческого транспорта и
спецтехники.
Также предприниматели
могут обратиться в любой МФЦ Ленинградской области для оформления заявки на
получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с заключением
договоров финансовой аренды (лизинга). Субсидии предоставляются комитетом по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области. В этом году срок подачи заявок – с 4 апреля по 6 мая.