Главному инженеру фабрики «Коммунар» предъявлено обвинение

Следственным
отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской
области главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» предъявлено обвинение
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение
правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним,
что 7 февраля на территории АО "Бумажная фабрика «Коммунар» на 63-летнего
рабочего указанного предприятия с крыши упала ледяная глыба. От полученных
травм мужчина скончался на месте происшествия.
После
получения информации на место происшествия осуществлен выезд
следственно-оперативной группы. По уголовному делу произведен осмотр места
происшествия, обыск в помещениях АО «Бумажная фабрика «Коммунар», в ходе
которого изъята нормативно-техническая и кадровая документация, связанная с
организацией рабочего процесса и охраны труда, порядка содержания зданий и
сооружений на территории фабрики.
Как
сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что главный инженер АО
«Бумажная фабрика «Коммунар» является ответственным за надлежащее и
своевременное проведение работ по обслуживанию зданий и сооружений, в том числе
в зимний период, однако не организовал их выполнение, что повлекло наступление
смерти работника. Следственным органом ему избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме
того, в адрес совета директоров АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в связи с
ненадлежащим контролем за деятельностью должностных лиц, осуществляющих
управление и организацию охраны труда на предприятии, внесено представление.