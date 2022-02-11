Главному инженеру фабрики «Коммунар» предъявлено обвинение

Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что 7 февраля на территории АО "Бумажная фабрика «Коммунар» на 63-летнего рабочего указанного предприятия с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После получения информации на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, обыск в помещениях АО «Бумажная фабрика «Коммунар», в ходе которого изъята нормативно-техническая и кадровая документация, связанная с организацией рабочего процесса и охраны труда, порядка содержания зданий и сооружений на территории фабрики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что главный инженер АО «Бумажная фабрика «Коммунар» является ответственным за надлежащее и своевременное проведение работ по обслуживанию зданий и сооружений, в том числе в зимний период, однако не организовал их выполнение, что повлекло наступление смерти работника. Следственным органом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в адрес совета директоров АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью должностных лиц, осуществляющих управление и организацию охраны труда на предприятии, внесено представление.