«Ветеран труда: как получить звание

Звание «Ветеран труда Ленинградской области» присваивается гражданину РФ при одновременном соблюдении следующих условий:

• постоянное проживание на территории Ленинградской области;

• осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга (Ленинграда) не менее 35 лет для мужчин, не менее 30 лет для женщин и не менее 25 лет для женщин, награжденных почетным знаком Ленинградской области «Слава матери»;

• достижение возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости либо назначения страховой пенсии по старости в соответствии, либо при достижении ими возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;

• присвоение почетного звания Ленинградской области или награждение одной из следующих наград Ленинградской области: знаком отличия Ленобласти «За вклад в развитие Ленинградской области», знаком отличия Ленобласти «За заслуги перед Ленинградской областью», знаком Ленинградской области «Слава матери»/«Отцовская доблесть», почетной грамотой губернатора Ленобласти, почетным дипломом Законодательного собрания Ленобласти, почетным знаком Законодательного собрания Ленобласти.

Звание «Ветеран труда Ленинградской области» не может быть присвоено гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также гражданам, уволенным за нарушение Трудового кодекса.

Куда обращаться?

Подать документы можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области - https://gu.lenobl.ru/. Там же можно уточнить саму процедуру, перечень документов и получить другую полезную информацию.

Также прием документов осуществляется в многофункциональном центре (МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ лично или через представителя - в этом случае, к пакету документов заявителя добавляются и сведения о представителе (паспорт и доверенность).

Решение о присвоении звания принимается комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. Выдача почетного знака и соответствующего удостоверения к почетному знаку осуществляется в МФЦ.

Проверено практикой

В филиал МФЦ «Гатчинский» житель Гатчины Андрей Соколов записался через Интернет на 11 ноября. В указанное время получил в офисе МФЦ талон и сразу был вызван к окошку. Специалист принимал документы около 10 минут. У заявителя попросили паспорт, справку о пенсии (теперь нет пенсионных удостоверений), трудовую книжку, СНИЛС и награду, в его случае - Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области с вкладышем (документом, подтверждающим награждение дипломом, где есть номер постановления). Этих документов было достаточно, потому что фамилию он не менял, живет и работает в Ленобласти постоянно.

Андрей Соколов принес оригиналы всех документов и сделал правильно. Ведь специалист МФЦ все равно будет сканировать где страницу, а где весь документ полностью. В его случае были отсканированы оригиналы, и их сразу вернули.

Затем он написал заявление о предоставлении государственной услуги и согласие на обработку персональных данных, и - всё.

Ответ ему должны были дать через три месяца со дня подачи пакета документов - 11 февраля 2022 года, но позвонили и пригласили получить раньше – 23 января. Он записался в МФЦ, там подал паспорт, и через две минуты ему передали коробочку с почетным знаком и удостоверение, датированное 30 декабря 2021 года.

К этому времени произошли изменения в порядке присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской области». С 2022 года срок принятия решения о присвоении звания сокращен до 9 рабочих дней.





Ежемесячная выплата

Важно помнить, что льгота не устанавливается автоматически. Нужно сразу, как только получил в МФЦ знак и удостоверение, взять талончик на подачу заявления на предоставление услуги, которая называется «Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области». Для этого нужно предоставить удостоверение «Ветеран труда Ленинградской области», паспорт и выписку со счета карты МИР, куда будут переводиться деньги.

Размеры ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ленобласти устанавливаются законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год. В 2022 году ветеранам труда Ленинградской области», постоянно проживающим на территории Ленобласти, ежемесячно выплачивают 820 рублей.

Право на эту ежемесячную денежную выплату предоставляется при условии неполучения других ежемесячных денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и законодательством иных субъектов Российской Федерации. Если у вас есть несколько оснований для получения выплат, то вам нужно будет выбрать одну по более выгодному основанию.

Получить консультацию жителям Ленобласти по данному вопросу можно по телефону комитета социальной защиты населения Ленинградской области: 8 (812) 539-49-61.

Как стать «Ветераном труда» федерального значения

Когда это можно сделать?

Чем раньше, тем лучше. Не дожидаясь назначения трудовой или страховой пенсии по старости: как говорится, пока ноги бегают и голова соображает. А вот получать ежемесячную ветеранскую выплату можно будет с выходом на пенсию. Причем, даже если пенсионер будет продолжать трудовую деятельность. И, безусловно, эти деньги очень даже пригодятся.

Кому положено

Условия, по которым гражданин вправе стать ветераном труда федерального значения, определены федеральным законом «О ветеранах».

Стать ветераном труда, не имея наград, возможно только в случае, если вы начали работать до наступления 18 лет во время Великой Отечественной войны и отработали минимум 40 лет (для мужчин), 35 лет (для женщин).

Еще звание «Ветеран труда» федерального значения присваивается тем, кто:

• награждался орденами Советского Союза либо Российской Федерации;

• удостаивался почетного звания федерального значения;

• награждался почетной грамотой или благодарностью Президента РФ;

• награждался ведомственными знаками отличия.

Для этих групп россиян минимальный трудовой стаж, чтобы стать ветераном труда, не менее 25 лет - для мужчин, не менее 20 лет - для женщин. Либо, если это военные, сотрудники службы исполнения наказания, полиции и др., выслуга должна быть не менее 20 лет.

Ведомственные знаки условно делятся на две части. Первая - которыми награждены после 30 июня 2016 года. С 01 июля 2016 года к ведомственным знакам отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» относятся только те знаки, которые вручаются за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). Их перечень строго утвержден министерствами.

До 30 июня 2016 года учитываются практически все министерские награды, которые действовали на дату награждения. Но прежде, чем собирать документы, лучше индивидуально проконсультироваться в комитете социальной защиты населения Ленобласти.

Ветеранские льготы

Государство предоставляет ветеранам труда федерального значения поддержку, в том числе:

• льготный проезд на общественном транспорте (автобус, трамвай, метро и т. п., кроме такси и маршруток),

• льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,

• компенсацию на оплату ЖКХ и коммунальных услуг (в 2022 – 845 рублей) при условии неполучения аналогичных выплат по другим основаниям,

• ежемесячную денежную выплату (в 2022 году – 649 рублей) при условии неполучения аналогичных выплат по другим основаниям,

• сертификат на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) (в 2022 году – стоимость сертификата 35 000 рублей). Условием получения сертификата является получение ежемесячной денежной выплаты по категории ветеран труда.

Право на меры социальной поддержки возникает после установления пенсии или достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При этом факт прекращения или продолжения гражданином трудовой деятельности правового значения не имеет.

Если гражданин получает содержание за выслугу лет (например, пенсионер Министерства обороны), на льготы он может претендовать после достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, дающего основание на содержание от государства.

Чтобы получить звание «Ветеран труда РФ», необходимо подать заявление в комитет по социальной защите населения Ленобласти через МФЦ или через портал госуслуг. К заявлению нужно приложить документы, которые являются основаниями для получения звания, паспорт, трудовую книжку, фото.

Татьяна Можаева