Ушёл из жизни Анатолий Петрович Матюк

В 1974 году Анатолий Петрович Матюк основал в Гатчине детскую художественную школу в лучших традициях русской академической школы рисования, которая по праву считается одной из лучших в Ленинградской области.

Анатолий Петрович возглавлял школу 34 года. За это время ему удалось создать творческий, высокопрофессиональный коллектив преподавателей, в котором каждое имя – это именитый художник, творческая личность и уважаемый педагог, вырастивший целую плеяду талантливых учеников. Ежегодно учащиеся школы становятся победителями престижных творческих конкурсов, обладателями премии губернатора Ленинградской области для одаренных детей, стипендиатами областного комитета по культуре и туризму. Выпускники школы продолжают профессиональное обучение в средних специальных и высших учебных заведениях и после окончания успешно трудятся в сфере культуры и искусства, архитектуры и педагогики, приумножая славу Гатчины.

За время работы Анатолий Петрович Матюк проявил себя как высококвалифицированный, добросовестный, ответственный, требовательный руководитель, умелый организатор. Он способствовал творческому росту педагогов школы, создавал условия для полноценного образовательного процесса, что было невероятно тяжело в 90-е годы, когда не только краска, но и бумага становилась непозволительной роскошью.

Порядочный, чуткий, тактичный и отзывчивый человек – его уважали все: и коллеги, и ученики, и их родители. И сегодня все они скорбят, получив печальное известие, и выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолий Петровича.