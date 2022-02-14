Не торопись, а то успеешь

- В период праздничных дней – с 1 по 9 января – на гатчинских дорогах пострадало пятеро детей. Двое взрослых погибли, – рассказывает начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Денис Кузин. – После каникул в ДТП пострадал еще один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост – 100%.

- Кто виноват в этих авариях?

- Во время длительных выходных на дорогах было много транспорта – люди массово поехали отдыхать. Через Гатчину проходят крупные автодороги, движение было интенсивное, и некоторые водители не справились с управлением. Основная причина всех этих ДТП – выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима в текущих погодных условиях. Пятеро детей, пострадавших в январе, были пассажирами. И все они – не жители Гатчинского района.

- Снег сыграл свою роль?

- На Псковской трассе, где 2-го января погибли два водителя и пострадали две девочки-пассажирки, на проезжей части был асфальт. Мокрый, обработанный антиобледенителем, но асфальт. На данном участке дороги – по одной полосе для движения в каждом направлении, но полосы достаточно широкие. 60-летняя женщина, находившаяся за рулем автомашины Renault Duster, слишком быстро ехала. По свидетельствам очевидцев, шел плотный поток машин. Она решила его обогнать и выехала на встречную полосу. Возможно, рассчитывала, что попутные и встречные подвинутся, как часто и происходит. Не подвинулись. Встречный водитель не успел среагировать, и произошло лобовое столкновение. Для того, кто ехал следом за ним в автомашине Chery, также все произошло внезапно. Duster развернуло на 180 градусов, и Chery столкнулся с его задней частью. Водитель не пострадал. Виновница ДТП и участник лобового столкновения погибли. Его пассажиры – женщина и две девочки – были госпитализированы.

- Женщины стали часто совершать ДТП?

- В последнее время среди виновников ДТП действительно много женщин. Когда идет плотный поток машин, обгонять сложно. Водители рискуют, не учитывая дорожные условия. А между тем, пункт 10.1 Правил дорожного движения гласит: водитель должен вести транспортное средство в соответствии с погодными условиями и техническими характеристиками своего автомобиля. Заснеженная дорога – не всегда вина коммунальщиков. У дорожных служб есть сроки устранения недостатков. Если идет снег и по трассе вне населенного пункта можно ехать со скоростью 90 км/ч, это не значит, что следует ехать 90 км/ч. Надо учитывать природные факторы.

- Зимняя резина спасает, или шипы не действуют на скорости свыше 40 км/ч? Можно ли ездить зимой на так называемой всесезонной резине?

- Зимняя резина выполняет свою функцию даже при скорости 80 км/ч. Дело не только в шипах – у зимней резины другой состав, который способствует сцеплению колес с дорогой, устойчивости автомобиля при низких температурах. Летняя резина на морозе встанет колом, зимняя – более мягкая. Менять резину в зависимости от сезона надо обязательно. Летом ездить на летней, зимой – на зимней. Всесезонная резина – от лукавого. Ее придумал тот, кому это выгодно.

Но, надо заметить, все нарушители, попавшие в ДТП, были на хороших шипованных колесах. Виновата не резина, а несоблюдение правил.

- Если говорить о нарушениях, как обстоит дело с пешеходами?

- Наши пешеходы убеждены, что водители обязаны их пропускать на пешеходном переходе. Да, обязаны. Но и пешеход, согласно правилам, при переходе проезжей части обязан убедиться, что его пропускают. Нельзя выходить на дорогу, как в шорах – не глядя по сторонам. Обязательно надо удостовериться, что приближающееся транспортное средство успеет затормозить. Хотелось бы обратить внимание пешеходов: водитель может не пропустить вас по разным причинам. В том числе и по причине нездоровья. Не так давно был случай, когда у водителя во время движения случился сердечный приступ – он умер еще до того, как автомобиль съехал в кювет. Поэтому убедитесь в безопасности перехода, прежде чем шагнуть под колеса. Иначе можно получить травмы и остаться инвалидом. Да, водитель будет отвечать. Но пострадавшему от этого легче?

Кстати, особую осторожность при переходе проезжей части следует проявлять не только в темное время суток. В Гатчине произошло ДТП средь бела дня. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемого пешеходному переходу, а водителя ослепило солнце – он не успел среагировать. К счастью, столкновение произошло по касательной. Двухлетний ребенок получил только ушиб мягких тканей.

- Где сейчас очаги аварийности?

- В сельской местности – два: на 63-м километре автодороги А-120 – на повороте на Большие Колпаны, и на дороге Гатчина – Куровицы. Очаг аварийности возникает в связи с какими-то обстоятельствами. Когда есть некий фактор, который приводит к ДТП. И значит, в этом месте надо что-то исправить, иногда внести коррективы в дорожную сеть, что мы и делаем.

Кроме того, работают патрули. Нам помогают приданные силы – строевые подразделения из сотрудников отдельного батальона Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти наряды работают по всей области, там, где есть аварийность, где нужна помощь, и днем, и ночью. Дважды в месяц – в пятницу, субботу и воскресенье – они проводят рейды по выявлению пьяных за рулем. Две другие тройки выходных операцию «Нетрезвый водитель» проводит гатчинский отдел ГИБДД.

- Пьяных за рулем много?

- Попадаются каждый раз, по несколько человек за день. И не только в выходные дни. В понедельник, 24-го января, днем в Гатчинском районе был остановлен автомобиль, водитель которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – 1,54 промилле.

Приветствуются сообщения от граждан: «Пьяный водитель за рулем». 80% таких заявок подтверждается. Можно позвонить по номеру «112», вас соединят напрямую с дежурной частью. Называете марку и номер машины и оставляете сообщение, что видели, как человек в алкогольном или наркотическом опьянении садится за руль. ГАИ обязательно проверит.

- Что изменилось в законодательстве в связи с правилами дорожного движения?

- Ужесточилась ответственность за повторное грубое нарушение правил в течение года. Если водитель совершает выезд на встречную полосу или превышает скорость больше, чем на 70 км/ч, в первый раз его штрафуют. Если он совершает эти же нарушения второй раз в течение года, его лишают водительских прав – на год. Если он нарушает, будучи лишенным права управления, или в течение года после того, как права возвращены, наступает уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. Наказание – вплоть до лишения свободы.

- Сейчас стал популярен каршеринг (краткосрочная аренда автомобиля). Это не осложняет дорожную обстановку?

- В январе три пьяных водителя на каршеринге уже оформлены. Последнее ДТП было с участием каршеринга – водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. И никакие штрафы наших граждан не останавливают.

- Что изменилось или планируется в организации дорожного движения?

- В 2021 году появился светофор на дороге А-120 Пустошка – Вырица, на повороте с «бетонки» на Вырицу. Там было место концентрации ДТП. Заработал светофорный пост в Войсковицах на пересечении трассы А-120 и шоссе Гатчина – Ополье. Ведутся работы по обустройству светофорного поста на перекрестке дорог Елизаветино – Скворицы и А-120 «Южное полукольцо». В ближайшее время запустится вызывной пешеходный светофор в деревне Вайя на автодороге Петербург – Псков. Ремонт моста там закончен, весной будет обустроено дорожное полотно и тротуар.

Отремонтирован участок дороги Красное Село – Гатчина – Павловск – с 7 по 16 км, до деревни Вайялово. В этом году запланирован ремонт второго участка – от Романовки до Покровской. Планируется ремонт шоссе Сокколово – Мариенбург.

- У ГАИ нет нареканий на содержание автодорог?

- Возбуждены административные дела в отношении Гатчинского ДРСУ. В каждом втором ДТП с пострадавшими на региональных дорогах выявляется сопутствующий фактор – ненормативное содержание дороги. 25-го января в аварии на шоссе Гатчина – Ополье погиб 61-летний мужчина. В числе причин ДТП – недостатки зимнего содержания дороги собственником и обслуживающей организацией. По поводу дорог, находящихся в ведении ДРСУ, к нам поступают многочисленные обращения граждан.

Но дороги – дорогами, а водителям хотелось бы еще раз напомнить: соблюдайте пункт 10.1 ПДД – выбирайте стиль вождения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Екатерина Дзюба