Не торопись, а то успеешь

- В период праздничных дней – с 1 по 9 января – на
гатчинских дорогах пострадало пятеро детей. Двое взрослых погибли, –
рассказывает начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району
подполковник полиции Денис Кузин. – После каникул в ДТП пострадал еще один
ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост – 100%.
- Кто виноват в этих авариях?
- Во время длительных выходных на дорогах было много
транспорта – люди массово поехали отдыхать. Через Гатчину проходят крупные
автодороги, движение было интенсивное, и некоторые водители не справились с
управлением. Основная причина всех этих ДТП – выезд на встречную полосу,
несоблюдение скоростного режима в текущих погодных условиях. Пятеро детей,
пострадавших в январе, были пассажирами. И все они – не жители Гатчинского
района.
- Снег сыграл свою роль?
- На Псковской трассе, где 2-го января погибли два
водителя и пострадали две девочки-пассажирки, на проезжей части был асфальт.
Мокрый, обработанный антиобледенителем, но асфальт. На данном участке дороги –
по одной полосе для движения в каждом направлении, но полосы достаточно
широкие. 60-летняя женщина, находившаяся за рулем автомашины Renault Duster,
слишком быстро ехала. По свидетельствам очевидцев, шел плотный поток машин. Она
решила его обогнать и выехала на встречную полосу. Возможно, рассчитывала, что
попутные и встречные подвинутся, как часто и происходит. Не подвинулись.
Встречный водитель не успел среагировать, и произошло лобовое столкновение. Для
того, кто ехал следом за ним в автомашине Chery, также все произошло внезапно.
Duster развернуло на 180 градусов, и Chery столкнулся с его задней частью.
Водитель не пострадал. Виновница ДТП и участник лобового столкновения погибли.
Его пассажиры – женщина и две девочки – были госпитализированы.
- Женщины стали часто совершать ДТП?
- В последнее время среди виновников ДТП действительно
много женщин. Когда идет плотный поток машин, обгонять сложно. Водители
рискуют, не учитывая дорожные условия. А между тем, пункт 10.1 Правил дорожного
движения гласит: водитель должен вести транспортное средство в соответствии с
погодными условиями и техническими характеристиками своего автомобиля.
Заснеженная дорога – не всегда вина коммунальщиков. У дорожных служб есть сроки
устранения недостатков. Если идет снег и по трассе вне населенного пункта можно
ехать со скоростью 90 км/ч, это не значит, что следует ехать 90 км/ч. Надо
учитывать природные факторы.
- Зимняя резина спасает, или шипы не
действуют на скорости свыше 40 км/ч? Можно ли ездить зимой на так называемой всесезонной
резине?
- Зимняя резина выполняет свою функцию даже при
скорости 80 км/ч. Дело не только в шипах – у зимней резины другой состав,
который способствует сцеплению колес с дорогой, устойчивости автомобиля при
низких температурах. Летняя резина на морозе встанет колом, зимняя – более
мягкая. Менять резину в зависимости от сезона надо обязательно. Летом ездить на
летней, зимой – на зимней. Всесезонная резина – от лукавого. Ее придумал тот,
кому это выгодно.
Но, надо заметить, все нарушители, попавшие в ДТП,
были на хороших шипованных колесах. Виновата не резина, а несоблюдение правил.
- Если говорить о нарушениях, как обстоит
дело с пешеходами?
- Наши пешеходы убеждены, что водители обязаны их
пропускать на пешеходном переходе. Да, обязаны. Но и пешеход, согласно
правилам, при переходе проезжей части обязан убедиться, что его пропускают.
Нельзя выходить на дорогу, как в шорах – не глядя по сторонам. Обязательно надо
удостовериться, что приближающееся транспортное средство успеет затормозить.
Хотелось бы обратить внимание пешеходов: водитель может не пропустить вас по
разным причинам. В том числе и по причине нездоровья. Не так давно был случай,
когда у водителя во время движения случился сердечный приступ – он умер еще до
того, как автомобиль съехал в кювет. Поэтому убедитесь в безопасности перехода,
прежде чем шагнуть под колеса. Иначе можно получить травмы и остаться
инвалидом. Да, водитель будет отвечать. Но пострадавшему от этого легче?
Кстати, особую осторожность при переходе проезжей
части следует проявлять не только в темное время суток. В Гатчине произошло ДТП
средь бела дня. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемого
пешеходному переходу, а водителя ослепило солнце – он не успел среагировать. К
счастью, столкновение произошло по касательной. Двухлетний ребенок получил
только ушиб мягких тканей.
- Где сейчас очаги аварийности?
- В сельской местности – два: на 63-м километре
автодороги А-120 – на повороте на Большие Колпаны, и на дороге Гатчина –
Куровицы. Очаг аварийности возникает в связи с какими-то обстоятельствами.
Когда есть некий фактор, который приводит к ДТП. И значит, в этом месте надо
что-то исправить, иногда внести коррективы в дорожную сеть, что мы и делаем.
Кроме того, работают патрули. Нам помогают приданные
силы – строевые подразделения из сотрудников отдельного батальона Управления
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти наряды работают по всей
области, там, где есть аварийность, где нужна помощь, и днем, и ночью. Дважды в
месяц – в пятницу, субботу и воскресенье – они проводят рейды по выявлению
пьяных за рулем. Две другие тройки выходных операцию «Нетрезвый водитель»
проводит гатчинский отдел ГИБДД.
- Пьяных за рулем много?
- Попадаются каждый раз, по несколько человек за день.
И не только в выходные дни. В понедельник, 24-го января, днем в Гатчинском
районе был остановлен автомобиль, водитель которого находился в состоянии
сильного алкогольного опьянения – 1,54 промилле.
Приветствуются сообщения от граждан: «Пьяный водитель
за рулем». 80% таких заявок подтверждается. Можно позвонить по номеру «112»,
вас соединят напрямую с дежурной частью. Называете марку и номер машины и
оставляете сообщение, что видели, как человек в алкогольном или наркотическом
опьянении садится за руль. ГАИ обязательно проверит.
- Что изменилось в законодательстве в
связи с правилами дорожного движения?
- Ужесточилась ответственность за повторное грубое
нарушение правил в течение года. Если водитель совершает выезд на встречную
полосу или превышает скорость больше, чем на 70 км/ч, в первый раз его
штрафуют. Если он совершает эти же нарушения второй раз в течение года, его
лишают водительских прав – на год. Если он нарушает, будучи лишенным права
управления, или в течение года после того, как права возвращены, наступает
уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. Наказание – вплоть до лишения
свободы.
- Сейчас стал популярен каршеринг
(краткосрочная аренда автомобиля). Это не осложняет дорожную обстановку?
- В январе три пьяных водителя на каршеринге уже
оформлены. Последнее ДТП было с участием каршеринга – водитель находился в
состоянии алкогольного опьянения. И никакие штрафы наших граждан не
останавливают.
- Что изменилось или планируется в
организации дорожного движения?
- В 2021 году появился светофор на дороге А-120
Пустошка – Вырица, на повороте с «бетонки» на Вырицу. Там было место
концентрации ДТП. Заработал светофорный пост в Войсковицах на пересечении
трассы А-120 и шоссе Гатчина – Ополье. Ведутся работы по обустройству светофорного
поста на перекрестке дорог Елизаветино – Скворицы и А-120 «Южное полукольцо». В
ближайшее время запустится вызывной пешеходный светофор в деревне Вайя на
автодороге Петербург – Псков. Ремонт моста там закончен, весной будет
обустроено дорожное полотно и тротуар.
Отремонтирован участок дороги Красное Село – Гатчина –
Павловск – с 7 по 16 км, до деревни Вайялово. В этом году запланирован ремонт
второго участка – от Романовки до Покровской. Планируется ремонт шоссе
Сокколово – Мариенбург.
- У ГАИ нет нареканий на содержание
автодорог?
- Возбуждены административные дела в отношении
Гатчинского ДРСУ. В каждом втором ДТП с пострадавшими на региональных дорогах
выявляется сопутствующий фактор – ненормативное содержание дороги. 25-го января
в аварии на шоссе Гатчина – Ополье погиб 61-летний мужчина. В числе причин ДТП
– недостатки зимнего содержания дороги собственником и обслуживающей
организацией. По поводу дорог, находящихся в ведении ДРСУ, к нам поступают
многочисленные обращения граждан.
Но дороги – дорогами, а водителям хотелось бы еще раз
напомнить: соблюдайте пункт 10.1 ПДД – выбирайте стиль вождения в соответствии
с дорожными и погодными условиями.
Екатерина Дзюба