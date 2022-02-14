Почетный знак, заплыв моржей, любимые песни - Юрий Назаров принимал поздравления с 80-летием

Утром
12 февраля ему, пропагандисту здорового образа жизни и «моржу» со стажем,
посвятили свой заплыв участники клуба любителей зимнего плавания «Моржи
Гатчины». Вместе с ними в ледяную воду окунулся и Юрий Иванович. Так начинался
его юбилейный день рождения.
В
торжественной части приняло участие такое количество именитых гостей, что
перечислить их всех, да еще и их регалии не представляется возможным. В их
числе два Героя России – Вячеслав Сивко и Алексей Русанов, заместитель
председателя комитет по местному самоуправлению Ленинградской области Сергей Голованов,
председатель Межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное
общество профсоюзов «Россия» Леонид Шиянов, весь звездный состав офицеров Гатчинского
Морского собрания во главе с капитаном I
ранга Олегом Лякиным, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила
Голубева, депутаты Петербурга, друзья по спорту и другие единомышленники.
В
этот день поздравления поступали отовсюду: официальные и душевные, от
руководства района и депутатского корпуса, общественных организаций и дружеских
коллективов. Под аплодисменты Юрий Иванович был награжден Почетным знаком
отличия «Трудовая доблесть. Россия» Всероссийской общественной организации
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий. Юрию
Ивановичу вручали памятные дипломы и сувениры, достойные большого музея,
музыканты делали творческие подношения – веселые и лирические.
Исполнив
для виновника торжества несколько любимых песен, со словами глубокой
благодарности выступила Фатима Мазурова. Она призналась, что именно Юрий
Иванович помог ей, девочке из многодетной семьи, найти свой путь в жизни,
получить блистательное образование и любимую профессию. Фатима - лауреат международных
и всероссийских конкурсов, победитель молодежных Дельфийских игр в номинации «Сольное
пение», Гран-При конкурсов «Таланты без границ», «Алая гвоздика»,
обладательница премии «Надежда романса им В.Агафонова», лауреат международного
вокального конкурса-фестиваля студентов творческих вузов Андрея Петрова.
У
Фатимы замечательная семья, подрастает малыш, а еще она создала новую
музыкальную студию в Малом Верево и радуется успехам детей. Также, как
радовался и радуется ее успехам Юрий Иванович.
Татьяна
Можаева