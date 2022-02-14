Почетный знак, заплыв моржей, любимые песни - Юрий Назаров принимал поздравления с 80-летием

Утром 12 февраля ему, пропагандисту здорового образа жизни и «моржу» со стажем, посвятили свой заплыв участники клуба любителей зимнего плавания «Моржи Гатчины». Вместе с ними в ледяную воду окунулся и Юрий Иванович. Так начинался его юбилейный день рождения.

В торжественной части приняло участие такое количество именитых гостей, что перечислить их всех, да еще и их регалии не представляется возможным. В их числе два Героя России – Вячеслав Сивко и Алексей Русанов, заместитель председателя комитет по местному самоуправлению Ленинградской области Сергей Голованов, председатель Межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» Леонид Шиянов, весь звездный состав офицеров Гатчинского Морского собрания во главе с капитаном I ранга Олегом Лякиным, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, депутаты Петербурга, друзья по спорту и другие единомышленники.

В этот день поздравления поступали отовсюду: официальные и душевные, от руководства района и депутатского корпуса, общественных организаций и дружеских коллективов. Под аплодисменты Юрий Иванович был награжден Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия» Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий. Юрию Ивановичу вручали памятные дипломы и сувениры, достойные большого музея, музыканты делали творческие подношения – веселые и лирические.

Исполнив для виновника торжества несколько любимых песен, со словами глубокой благодарности выступила Фатима Мазурова. Она призналась, что именно Юрий Иванович помог ей, девочке из многодетной семьи, найти свой путь в жизни, получить блистательное образование и любимую профессию. Фатима - лауреат международных и всероссийских конкурсов, победитель молодежных Дельфийских игр в номинации «Сольное пение», Гран-При конкурсов «Таланты без границ», «Алая гвоздика», обладательница премии «Надежда романса им В.Агафонова», лауреат международного вокального конкурса-фестиваля студентов творческих вузов Андрея Петрова.

У Фатимы замечательная семья, подрастает малыш, а еще она создала новую музыкальную студию в Малом Верево и радуется успехам детей. Также, как радовался и радуется ее успехам Юрий Иванович.

Татьяна Можаева