Школьники конструировали газонокосилку и мобильный подъемник

В этом году конкурсное задание
для категории 10+ было посвящено выполнению проекта «Газонокосилка» с
разработкой отдельных деталей и конструкции, а ребятам из категории 14+
необходимо было разработать проект «Механический мобильный подъемник».
По итогам трех конкурсных дней победителями в возрастной категории
10+ стали Дмитрий Репин и Эмиль Гусманов из школы
№1 г. Тосно, наставник Владимир Фёдорович Сакаряну. На втором месте Иван Квасов Иван, Артем Семенов, представляющие ИМЦ и Гатчинскую школу
№9, наставник Светлана Евгеньевна Кучер. На третьем месте - Артем Гура и Богдан Бернс из Муринской школы №3, наставник Денис Геннадьевич Лесиков.
В возрастной категории
14+ победу
праздновали гатчинцы: Данил Морозов
(ИМЦ, Гатчинская школа
№9), Анастасия Кучер (ИМЦ), наставник Светлана Евгеньевна Кучер. На втором месте – Дмитрий Пупель, Игорь Потапов (Компьютерный центр г. Луга), наставник Светлана Леонидовна Иванова. Третье место - Валерия Черентаева, Михаил Казаков
(школа №1 г. Тосно), наставник Владимир
Фёдорович Сакаряну.
Поздравляем победителей и их наставников!