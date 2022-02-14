Школьники конструировали газонокосилку и мобильный подъемник

В этом году конкурсное задание для категории 10+ было посвящено выполнению проекта «Газонокосилка» с разработкой отдельных деталей и конструкции, а ребятам из категории 14+ необходимо было разработать проект «Механический мобильный подъемник».

По итогам трех конкурсных дней победителями в возрастной категории 10+ стали Дмитрий Репин и Эмиль Гусманов из школы №1 г. Тосно, наставник Владимир Фёдорович Сакаряну. На втором месте Иван Квасов Иван, Артем Семенов, представляющие ИМЦ и Гатчинскую школу №9, наставник Светлана Евгеньевна Кучер. На третьем месте - Артем Гура и Богдан Бернс из Муринской школы №3, наставник Денис Геннадьевич Лесиков.

В возрастной категории 14+ победу праздновали гатчинцы: Данил Морозов (ИМЦ, Гатчинская школа №9), Анастасия Кучер (ИМЦ), наставник Светлана Евгеньевна Кучер. На втором месте – Дмитрий Пупель, Игорь Потапов (Компьютерный центр г. Луга), наставник Светлана Леонидовна Иванова. Третье место - Валерия Черентаева, Михаил Казаков (школа №1 г. Тосно), наставник Владимир Фёдорович Сакаряну.

Поздравляем победителей и их наставников!