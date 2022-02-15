«Диалог на равных»

В ходе рабочей поездки Владимир Цой встретился с молодыми активистами Гатчинского района на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, созданного в 2020 году. Сегодня этот центр объединяет все муниципальные волонтерские объединения области.

Ребята познакомили гостя с молодёжной командой 47 и рассказали о проектах, которые сейчас реализуются в молодёжных коворкинг-центрах, а также презентовали некоторые новые направления деятельности, среди которых развитие «уличной культуры» и работа с молодыми семьями.

«Хорошо, что мы с вами работаем «от земли» — пришёл человек с конкретной идеей, и мы даём возможность ее реализовать. Это очень здорово. Но всегда нужно искать «золотую середину» между необузданным созданием идей и их реализацией. Как ваш куратор от правительства Ленинградской области, я бы хотел сказать, что мы должны быть ориентированы на результат», — сказал Владимир Цой ребятам.

В планах у ленинградских добровольцев — создание большого волонтёрского центра в Гатчине. Средства для реализации этой идеи ребята планируют получить благодаря участию в федеральной программе Росмолодежи.