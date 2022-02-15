«Диалог на равных»

В
ходе рабочей поездки Владимир Цой встретился с молодыми активистами Гатчинского
района на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области,
созданного в 2020 году. Сегодня этот центр объединяет все муниципальные
волонтерские объединения области.
Ребята
познакомили гостя с молодёжной командой 47 и рассказали о проектах, которые
сейчас реализуются в молодёжных коворкинг-центрах, а также презентовали
некоторые новые направления деятельности, среди которых развитие «уличной
культуры» и работа с молодыми семьями.
«Хорошо,
что мы с вами работаем «от земли» — пришёл человек с конкретной идеей, и мы
даём возможность ее реализовать. Это очень здорово. Но всегда нужно искать
«золотую середину» между необузданным созданием идей и их реализацией. Как ваш
куратор от правительства Ленинградской области, я бы хотел сказать, что мы
должны быть ориентированы на результат», — сказал Владимир Цой ребятам.
В
планах у ленинградских добровольцев — создание большого волонтёрского центра в
Гатчине. Средства для реализации этой идеи ребята планируют получить благодаря
участию в федеральной программе Росмолодежи.