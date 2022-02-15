Гатчинские портреты Сергея Ильина

Название
очередной персональной выставки Сергея Ильина звучит лаконично - «Гатчинский
портрет». На самом деле в этих двух словах заключено очень многое.
Сергея
Ильина иногда называют художником образа. И действительно, многие отмечают его
тонкое владение материалом, умение создавать особую воздушную среду и
пространство в своих работах. Эта манера характерна и для пейзажей, и для
графики, и для портретных работ художника.
Художественное
образование Сергей Ильин получил в Институте живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина, учась в мастерской заслуженного художника России, профессора
Игоря Раздрогина. В гатчинскую творческую среду он вошел, в первую очередь,
своими живописными работами, быстро завоевав авторитет не только среди
художников, но и у поклонников искусства. Выставки Сергея Ильина не раз
проходили в Гатчине, Елизаветино, в других городах Ленинградской области и
Прибалтики. Произведения художника находятся в частных собраниях в России и за
рубежом.
В
своих работах С.И. Ильин верен традициям академической школы, почерпнутым у
великих мастеров живописи. Он называет себя реалистом и любит жизнь в самых
ярких ее проявлениях, в ее движении и коллизиях, что отражается даже в
пейзажах.
Выставленные
в музее города Гатчины образцы портретной живописи мастера в очередной раз
доказывают академический талант художника, его особенную технику, в которой
психологизм и художественный анализ натуры подчеркиваются глубокой прорисовкой
деталей. Герои Сергея Ильина — это каждый раз настоящая живописная история, в
которой отражаются и интерес, и внимание, и любовь к человеку.
Выставка
Сергея Ильина «Гатчинский портрет» открыта в музее города Гатчины до 28
февраля.