Гатчинские портреты Сергея Ильина

Название очередной персональной выставки Сергея Ильина звучит лаконично - «Гатчинский портрет». На самом деле в этих двух словах заключено очень многое.

Сергея Ильина иногда называют художником образа. И действительно, многие отмечают его тонкое владение материалом, умение создавать особую воздушную среду и пространство в своих работах. Эта манера характерна и для пейзажей, и для графики, и для портретных работ художника.

Художественное образование Сергей Ильин получил в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, учась в мастерской заслуженного художника России, профессора Игоря Раздрогина. В гатчинскую творческую среду он вошел, в первую очередь, своими живописными работами, быстро завоевав авторитет не только среди художников, но и у поклонников искусства. Выставки Сергея Ильина не раз проходили в Гатчине, Елизаветино, в других городах Ленинградской области и Прибалтики. Произведения художника находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

В своих работах С.И. Ильин верен традициям академической школы, почерпнутым у великих мастеров живописи. Он называет себя реалистом и любит жизнь в самых ярких ее проявлениях, в ее движении и коллизиях, что отражается даже в пейзажах.

Выставленные в музее города Гатчины образцы портретной живописи мастера в очередной раз доказывают академический талант художника, его особенную технику, в которой психологизм и художественный анализ натуры подчеркиваются глубокой прорисовкой деталей. Герои Сергея Ильина — это каждый раз настоящая живописная история, в которой отражаются и интерес, и внимание, и любовь к человеку.

Выставка Сергея Ильина «Гатчинский портрет» открыта в музее города Гатчины до 28 февраля.