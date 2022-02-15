Стрельба в гатчинской школе

11-го февраля, утром, в гатчинскую полицию поступило сообщение по «02» от представительницы родительского комитета. Днем ранее, в школе № 2 в учебное время шестиклассник стрелял из пневматического оружия. На место происшествия выехал полицейский патруль, следователь следственного отдела по г. Гатчине, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что ученик шестого класса принес в школу пневматический пистолет. И на перемене после четвертого урока, решив похвастаться перед одноклассниками, произвел два выстрела в сторону одного из ребят. Попал. Пострадавший обратился в детскую поликлинику с жалобами на ранение из пневматического пистолета. С диагнозом «гематомы в области туловища» в удовлетворительном состоянии его отправили домой.

Стрелок ни на каких учетах не состоит. Следователь проводит проверку.