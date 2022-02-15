Стрельба в гатчинской школе

11-го февраля, утром, в гатчинскую полицию поступило
сообщение по «02» от представительницы родительского комитета. Днем ранее, в
школе № 2 в учебное время шестиклассник стрелял из пневматического оружия. На
место происшествия выехал полицейский патруль, следователь следственного отдела
по г. Гатчине, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.
Выяснилось, что ученик шестого класса принес в школу
пневматический пистолет. И на перемене после четвертого урока, решив
похвастаться перед одноклассниками, произвел два выстрела в сторону одного из ребят.
Попал. Пострадавший обратился в детскую поликлинику с жалобами на ранение из
пневматического пистолета. С диагнозом «гематомы в области туловища» в
удовлетворительном состоянии его отправили домой.
Стрелок ни на каких учетах не состоит. Следователь
проводит проверку.