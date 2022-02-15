Всем школам – ленинградское молоко

Всем школам – ленинградское молоко

Родители школьников Гатчины обратились к губернатору Александру Дрозденко с просьбой обратить внимание на качество «молока», которое выдают ученикам начальной школы с начала нового года. Молоко одного из ростовских поставщиков пить невозможно, утверждают родители.

Рубрики : Общество     15 Feb 2022

«Это восстановленное молоко, 3,2%, которое по вкусу напоминает воду с ароматом молока. У нас в Гатчине свой завод, молоко производства «Галактики» выдавали с сентября по декабрь 2021 года. Цельное, вкусное. А тут дети пить не могут. Прошу, пожалуйста, приостановите поставку, закупите хорошее настоящее молоко нашим детям», - написала губернатору одна из подписчиц.

Александр Дрозденко согласился, что в региональные школы должна поступать продукция от местных производителей: «Я дал поручение определить всем школам области единого поставщика молока, и обязательно из Ленинградской области. Наше молоко отличное».

Будем надеяться, что реализация данного решения будет быстрой.

   

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