Всем школам – ленинградское молоко

«Это
восстановленное молоко, 3,2%, которое по вкусу напоминает воду с ароматом
молока. У нас в Гатчине свой завод, молоко производства «Галактики» выдавали с
сентября по декабрь 2021 года. Цельное, вкусное. А тут дети пить не могут.
Прошу, пожалуйста, приостановите поставку, закупите
хорошее настоящее молоко нашим детям», - написала губернатору одна из
подписчиц.
Александр
Дрозденко согласился, что в региональные школы должна поступать продукция от
местных производителей: «Я дал поручение определить всем школам области единого
поставщика молока, и обязательно из Ленинградской области. Наше молоко
отличное».
Будем
надеяться, что реализация данного решения будет быстрой.