Со времен средневековья книга считалась, прежде всего, источником знания. До того, как появилось книгопечатание, изобретение которого приписывают Иоганну Гуттенбергу, книги переписывались вручную, и каждая из них представляла необычайную ценность. Только очень богатые и состоятельные люди могли позволить себе собирать личные библиотеки, и книга в дар считалась своеобразным способом выражения почтения.

Основная идея современного Дня книгодарения – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги, напомнить о том, что книга и по сей день является прекрасным подарком.

Открытие акции в детской библиотеке прошло в веселом формате. Юные гости превратились в настоящих детективов. Таинственный преступник перепутал стихи, навел хаос на полках библиотеки и похитил множество книг. Но пытливых сыщиков не проведешь! Они выследили злодея по оставленным следам и по его тени, попавшей в поле зрение камеры. Дело за малым - составить фоторобот воришки. Им оказался совсем не злой, а даже очень милый книгохват.

Если б мне читали книжки,

Как другим, счастливым детям,

Я бы книг чужих не крал.

Но никто-никто на свете

Сказок вслух мне не читал!»

Как же важно разделять с кем-то из близких волшебные путешествия в страну новых книг. Эта история - прекрасный пример того, что нужно больше времени проводить с детьми, читать им вслух и обсуждать с ними удивительные волшебные истории. И как же приятно поделиться этими историями с кем-то еще, пусть даже на расстоянии. Акция «Дарите книги с любовью» как раз дает такую возможность.

- Весь февраль детская библиотека принимает книги в дар в пользу фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом», - пояснила руководитель библиотеки Елена Коренева. – Мы не первый год организуем эту акцию сбора книг. Приносите стихи, рассказы, сказки детских писателей, познавательные книги, энциклопедии. Всех призываем: дарите окружающим радость от общения с книгой!

- Я с мамой часто хожу в библиотеку, сейчас читаю про мопсиков, - делится впечатлениями восьмилетняя Катя Соловьева.

А вот мама троих детей Наталья Яковлева рассказала, что хорошо знакома с фондом «Теплый дом».

- Нам «Теплый дом» очень помог собрать старшего ребенка в школу. Я знаю, что там оказывают и юридическую помощь. У нас ребенок - инвалид, мы многодетная семья, и нам помогают. В библиотеку ходим, любим читать. Раньше ходили на улицу Киргетова, по новому адресу впервые пришли.

На мероприятии присутствовала и руководитель «Семейной академии города Гатчины» при фонде «Теплый дом» Антонина Осипова.

- С детской библиотекой сотрудничаем уже много лет. Проводим различные конкурсы, праздники. Мы очень благодарны всем, кто помогает нашему фонду. Акция «Дарите книги с любовью» дает возможность приобщить детей к чтению, да и просто приятно получить такой замечательный подарок, порадоваться, почитать.

Многие уже приняли участие в проекте. Так, на днях детскую библиотеку посетили ребята из детского сада №26. Группа под веселым названием «Гномики» подарила фонду «Теплый дом» огромную стопку книг. Также ребята нарисовали красочные плакаты и изготовили яркие закладки. Теперь эти книги обрели вторую жизнь и доставят радость новым читателям.

Анна Молошникова