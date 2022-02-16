Со времен средневековья
книга считалась, прежде всего, источником знания. До того, как появилось
книгопечатание, изобретение которого приписывают Иоганну Гуттенбергу, книги
переписывались вручную, и каждая из них представляла необычайную ценность.
Только очень богатые и состоятельные люди могли позволить себе собирать личные
библиотеки, и книга в дар считалась своеобразным способом выражения
почтения.
Основная идея
современного Дня книгодарения – вдохновить людей дарить друг другу хорошие
книги, напомнить о том, что книга и по сей день является прекрасным подарком.
Открытие акции в детской
библиотеке прошло в веселом формате. Юные гости превратились в настоящих
детективов. Таинственный преступник перепутал стихи, навел хаос на полках библиотеки
и похитил множество книг. Но пытливых сыщиков не проведешь! Они выследили
злодея по оставленным следам и по его тени, попавшей в поле зрение камеры. Дело
за малым - составить фоторобот воришки. Им оказался совсем не злой, а даже
очень милый книгохват.
Если б мне читали книжки,
Как другим, счастливым
детям,
Я бы книг чужих не крал.
Но никто-никто на свете
Сказок вслух мне не
читал!»
Как же важно разделять с
кем-то из близких волшебные путешествия в страну новых книг. Эта история -
прекрасный пример того, что нужно больше времени проводить с детьми, читать им
вслух и обсуждать с ними удивительные волшебные истории. И как же приятно поделиться
этими историями с кем-то еще, пусть даже на расстоянии. Акция «Дарите книги с
любовью» как раз дает такую возможность.
- Весь февраль детская
библиотека принимает книги в дар в пользу фонда многодетных матерей, опекунов,
одиноких матерей «Теплый дом», - пояснила руководитель библиотеки Елена
Коренева. – Мы не первый год организуем эту акцию сбора книг. Приносите стихи,
рассказы, сказки детских писателей, познавательные книги, энциклопедии. Всех
призываем: дарите окружающим радость от общения с книгой!
- Я с мамой часто хожу в
библиотеку, сейчас читаю про мопсиков, - делится впечатлениями восьмилетняя
Катя Соловьева.
А вот мама троих детей
Наталья Яковлева рассказала, что хорошо знакома с фондом «Теплый дом».
- Нам «Теплый дом» очень
помог собрать старшего ребенка в школу. Я знаю, что там оказывают и юридическую
помощь. У нас ребенок - инвалид, мы многодетная семья, и нам помогают. В
библиотеку ходим, любим читать. Раньше ходили на улицу Киргетова, по новому
адресу впервые пришли.
На мероприятии присутствовала
и руководитель «Семейной академии города Гатчины» при фонде «Теплый дом»
Антонина Осипова.
- С детской библиотекой
сотрудничаем уже много лет. Проводим различные конкурсы, праздники. Мы очень
благодарны всем, кто помогает нашему фонду. Акция «Дарите книги с любовью» дает
возможность приобщить детей к чтению, да и просто приятно получить такой
замечательный подарок, порадоваться, почитать.
Многие уже приняли
участие в проекте. Так, на днях детскую библиотеку посетили ребята из детского
сада №26. Группа под веселым названием «Гномики» подарила фонду «Теплый дом»
огромную стопку книг. Также ребята нарисовали красочные плакаты и изготовили
яркие закладки. Теперь эти книги обрели вторую жизнь и доставят радость новым
читателям.
Анна Молошникова