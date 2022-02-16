Награды гатчинских спортсменов

Награды гатчинских спортсменов

В городе Саранске 5 и 6 февраля прошли республиканские соревнования по подводному спорту памяти тренера Маргариты Авдониной, в которых приняли участие юные гатчинцы – воспитанники Районной ДЮСШ.

Рубрики : Спорт     16 Feb 2022

Состязания в дисциплине акватлон собрали более 90 участников: за лидерство боролись воспитанники спортивных школ из Саранска, Москвы, Тульской, Ленинградской и Нижегородской областей.

Акватлон - подводная борьба в ластах, дисциплина подводного спорта. Это состязание двух спортсменов, находящихся в воде, их цель — в ходе схватки в воде и под водой (на задержке дыхания) завладеть лентой соперника, закрепленной на его щиколотке.

Гатчинские спортсмены добились отличных результатов. Аделина Смолина заняла 3 место среди юниорок (до 18 лет, весом до 50 кг), Тимофей Калинников также занял 3 место среди юниоров (до 18 лет, весом до 50 кг). Поздравляем участников и тренера Гульшат Николаевну Абросимову.

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