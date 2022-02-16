Награды гатчинских спортсменов

Состязания в дисциплине
акватлон собрали более 90 участников: за лидерство боролись воспитанники
спортивных школ из Саранска, Москвы, Тульской, Ленинградской и Нижегородской
областей.
Акватлон - подводная
борьба в ластах, дисциплина подводного спорта. Это состязание двух спортсменов,
находящихся в воде, их цель — в ходе схватки в воде и под водой (на задержке
дыхания) завладеть лентой соперника, закрепленной на его щиколотке.
Гатчинские спортсмены добились отличных результатов. Аделина Смолина заняла 3 место среди юниорок (до 18 лет, весом до 50 кг), Тимофей Калинников также занял 3 место среди юниоров (до 18 лет, весом до 50 кг). Поздравляем участников и тренера Гульшат Николаевну Абросимову.