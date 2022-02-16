Перенос перехода на ул. Крупской не состоится

Дело в том, что музей-заповедник восстанавливает исторический вид и предназначение всего паркового пространства, а существующая пешая тропа не поддерживается в должном состоянии, так как исторически дорога в парк проходит по Березовой аллее и начинается напротив дома № 3 на ул. Крупской.

Сейчас, по требованию комитета по культуре, по всему периметру парка, включая «Зверинец», устанавливается ограждение. После окончания работ существующий вход в парк напротив домов № 4 и № 4-а по ул. Крупской будет перекрыт. В связи с этим администрация музея-заповедника просит перенести пешеходный переход либо оборудовать дополнительный – для кратчайшего пути в парк.

Как было замечено на комиссии, существующий пешеходный переход напротив домов № 4 и № 4-а (девятиэтажка) по ул. Крупской был сделан по многочисленным просьбам жителей. А, по мнению ГИБДД, оборудование перехода в районе дома № 3 невозможно по ГОСТу. В соответствии с требованиями безопасности, не допускается расположение переходов на участках автомобильных дорог и улиц с необеспеченной нормативной видимостью встречного автомобиля на кривых в плане и выпуклых кривых в профиле. Проще говоря, возле дома № 3 по ул. Крупской, там, где начинается Березовая аллея, проезжая часть резко закругляется – видимость ограничена.

В соответствии с ГОСТом, пешеходные переходы устраиваются в местах сложившейся траектории движения пешеходов на расстоянии не менее 200 м друг от друга. Имеющиеся переходы через ул. Крупской напротив дома № 4 и на перекрестке с ул. Хохлова расположены на расстоянии порядка 450 метров друг от друга.

Комиссия постановила отказать в перенесении перехода и предоставить музею-заповеднику право оборудовать тротуар от действующих пешеходных переходов – для организации входа в парк жителей и гостей Гатчины.

Екатерина Дзюба