Перенос перехода на ул. Крупской не состоится

Дело в том, что
музей-заповедник восстанавливает исторический вид и предназначение всего
паркового пространства, а существующая пешая тропа не поддерживается в должном
состоянии, так как исторически дорога в парк проходит по Березовой аллее и
начинается напротив дома № 3 на ул. Крупской.
Сейчас, по требованию
комитета по культуре, по всему периметру парка, включая «Зверинец»,
устанавливается ограждение. После окончания работ существующий вход в парк
напротив домов № 4 и № 4-а по ул. Крупской будет перекрыт. В связи с этим
администрация музея-заповедника просит перенести пешеходный переход либо
оборудовать дополнительный – для кратчайшего пути в парк.
Как было замечено на
комиссии, существующий пешеходный переход напротив домов № 4 и № 4-а
(девятиэтажка) по ул. Крупской был сделан по многочисленным просьбам жителей.
А, по мнению ГИБДД, оборудование перехода в районе дома № 3 невозможно по
ГОСТу. В соответствии с требованиями безопасности, не допускается расположение
переходов на участках автомобильных дорог и улиц с необеспеченной нормативной
видимостью встречного автомобиля на кривых в плане и выпуклых кривых в профиле.
Проще говоря, возле дома № 3 по ул. Крупской, там, где начинается Березовая
аллея, проезжая часть резко закругляется – видимость ограничена.
В соответствии с ГОСТом,
пешеходные переходы устраиваются в местах сложившейся траектории движения
пешеходов на расстоянии не менее 200 м друг от друга. Имеющиеся переходы через
ул. Крупской напротив дома № 4 и на перекрестке с ул. Хохлова расположены на
расстоянии порядка 450 метров друг от друга.
Комиссия постановила
отказать в перенесении перехода и предоставить музею-заповеднику право
оборудовать тротуар от действующих пешеходных переходов – для организации входа
в парк жителей и гостей Гатчины.
Екатерина Дзюба