Школьники Ленинградской области вернутся за парты

Школьники Ленинградской области вернутся за парты

21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленинградской области вернутся к очному обучению. Решение принял областной штаб по нераспространениию коронавирусной инфекции в связи со снижением заболеваемости. Каникулы для учеников 1-4 классов продолжаются до 23 февраля. Также с 21 февраля возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Рубрики : Общество     16 Feb 2022

  С начала недели в регионе ежедневно фиксируется снижение количества пациентов поликлиник. Сегодня амбулаторно наблюдаются 40300 пациентов, в то время как в предыдущие сутки было 40816 человек.


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