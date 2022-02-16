Школьники Ленинградской области вернутся за парты

21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленинградской области вернутся к очному обучению. Решение принял областной штаб по нераспространениию коронавирусной инфекции в связи со снижением заболеваемости. Каникулы для учеников 1-4 классов продолжаются до 23 февраля. Также с 21 февраля возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.
С
начала недели в регионе ежедневно фиксируется снижение количества пациентов
поликлиник. Сегодня амбулаторно наблюдаются 40300 пациентов, в то время как в
предыдущие сутки было 40816 человек.
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