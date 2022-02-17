Для кого строится бассейн в Гатчине

Заместитель
главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук на пресс-конференции по
итогам 2021 года в сфере физической культуры и спорта напомнил, что выпускница
Гатчинской спортивной школы «Киви», заслуженный мастер спорта Светлана
Колесниченко стала трехкратной Олимпийской чемпионкой в соревнованиях по
синхронному плаванию. Воспитанник спортшколы «НИКА» пос. Сиверский Максим
Гребнев выиграл золотую медаль Первенства мира среди юниоров. В минувшем году
он стал серебряным призером командного чемпионата Европы, серебряным и
бронзовым призером молодежного чемпионата Европы и других соревнований высокого
уровня.
Также
Марк Витальевич рассказал о новых спортивных объектах, которые будут открыты в
ближайшее время: «Мы надеемся, что в этом году к осени откроется после
реконструкции стадион «Спартак». Обновленный стадион будет оборудован
футбольным полем с искусственным покрытием, новыми легкоатлетическими дорожками
с секторами для прыжков с шестом и в высоту, трибуной на 740 зрителей.
Летом
2021 года начались работы по строительству ФОКа для спортивной гимнастики в
Гатчине. Пропускная способность ФОКа составит 210 человек в сутки. Комплекс
предназначен для тренировок по спортивной гимнастике и акробатике. В спортивном
зале появятся зоны для вольных упражнений, занятий на бревнах, брусьях и
батутах, акробатическая дорожка и зона опорного прыжка. Надеемся, в этом году
ФОК будет введен в эксплуатацию.
В
микрорайоне Аэродром отведен земельный участок под строительство крытой ледовой
арены. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства объекта,
получено положительное заключение экспертизы проекта. В настоящее время
прорабатывается соглашение о государственно-частном партнерстве».
Он
сообщил, что к лету, возможно, будет открыт новый плавательный бассейн на ул.
Кныша в Гатчине.
Как
будет использоваться этот спортивный объект: на каких условиях и будут ли там
заниматься юные воспитанники спортшколы, льготные категории граждан?
-
Бассейн строится по концессионному соглашению в рамках государственно-частного
партнерства, поэтому основную деятельность там будет регулировать частная
компания, - сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов. - В соглашении
прописаны социальные тарифы, которые будут использоваться для Федерации
плавания Ленинградской области. Сейчас идут переговоры с Центром олимпийской
подготовки водных видов спорта Ленобласти, с Федерацией плавания Ленобласти,
комитетом по спорту Ленобласти для того, чтобы на базе этого бассейна была
организована школа по водным видам спорта – это плавание и синхронное плавание.
Возможно, школа будет носить имя Светланы Колесниченко. Что касается занятий
наших детских спортивных школ: ближе к открытию бассейна мы встретимся и будем
все проговаривать. Но еще раз повторю, в соглашении между областью и частными
партнерами позиция социальных тарифов есть. По предварительной информации
бассейн должен ввестись в эксплуатацию в марте. Но так как сроки постоянно
сдвигаются, то надеемся, что летом он начнет функционировать.
Татьяна
Можаева
Фото Елены Нургалиевой