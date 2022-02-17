Для кого строится бассейн в Гатчине

Заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук на пресс-конференции по итогам 2021 года в сфере физической культуры и спорта напомнил, что выпускница Гатчинской спортивной школы «Киви», заслуженный мастер спорта Светлана Колесниченко стала трехкратной Олимпийской чемпионкой в соревнованиях по синхронному плаванию. Воспитанник спортшколы «НИКА» пос. Сиверский Максим Гребнев выиграл золотую медаль Первенства мира среди юниоров. В минувшем году он стал серебряным призером командного чемпионата Европы, серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы и других соревнований высокого уровня.

Также Марк Витальевич рассказал о новых спортивных объектах, которые будут открыты в ближайшее время: «Мы надеемся, что в этом году к осени откроется после реконструкции стадион «Спартак». Обновленный стадион будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, новыми легкоатлетическими дорожками с секторами для прыжков с шестом и в высоту, трибуной на 740 зрителей.

Летом 2021 года начались работы по строительству ФОКа для спортивной гимнастики в Гатчине. Пропускная способность ФОКа составит 210 человек в сутки. Комплекс предназначен для тренировок по спортивной гимнастике и акробатике. В спортивном зале появятся зоны для вольных упражнений, занятий на бревнах, брусьях и батутах, акробатическая дорожка и зона опорного прыжка. Надеемся, в этом году ФОК будет введен в эксплуатацию.

В микрорайоне Аэродром отведен земельный участок под строительство крытой ледовой арены. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства объекта, получено положительное заключение экспертизы проекта. В настоящее время прорабатывается соглашение о государственно-частном партнерстве».

Он сообщил, что к лету, возможно, будет открыт новый плавательный бассейн на ул. Кныша в Гатчине.

Как будет использоваться этот спортивный объект: на каких условиях и будут ли там заниматься юные воспитанники спортшколы, льготные категории граждан?

- Бассейн строится по концессионному соглашению в рамках государственно-частного партнерства, поэтому основную деятельность там будет регулировать частная компания, - сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов. - В соглашении прописаны социальные тарифы, которые будут использоваться для Федерации плавания Ленинградской области. Сейчас идут переговоры с Центром олимпийской подготовки водных видов спорта Ленобласти, с Федерацией плавания Ленобласти, комитетом по спорту Ленобласти для того, чтобы на базе этого бассейна была организована школа по водным видам спорта – это плавание и синхронное плавание. Возможно, школа будет носить имя Светланы Колесниченко. Что касается занятий наших детских спортивных школ: ближе к открытию бассейна мы встретимся и будем все проговаривать. Но еще раз повторю, в соглашении между областью и частными партнерами позиция социальных тарифов есть. По предварительной информации бассейн должен ввестись в эксплуатацию в марте. Но так как сроки постоянно сдвигаются, то надеемся, что летом он начнет функционировать.

Татьяна Можаева

Фото Елены Нургалиевой