Добровольцы спасли постройки в «Чаще»

7 февраля в деревне Химози в электромобиле «Тесла» выгорел аккумуляторный отсек. Причиной пожара стал аварийный режим работы бортовой электропроводки.

11 февраля в Коммунаре в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом выгорела кровля и внутренняя обстановка неэксплуатируемого здания.

В тот же день в посёлке Новый Учхоз в автомобиле «Saab 9000» выгорела торпеда. Причиной пожара стал аварийный режим работы бортовой электропроводки.

В Гатчине в СНТ «Ягодка» сгорела постройка, в которой располагалось правление садоводства. Причина пожара устанавливается.

12 февраля в посёлке Войсковицы в результате короткого замыкания сгорел частный жилой дом с пристройками.

Ещё один пожар произошёл в садоводстве «Оредеж» массива «Чаща», где сгорела баня. Пострадала женщина 1957 года рождения, которая получила ожоги рук и головы, когда пыталась самостоятельно тушить возгорание. Женщине была оказана медицинская помощь на месте. Количество сгоревших построек могло быть значительно больше, если бы не оперативная помощь добровольной пожарной охраны массива «Чаща», которая уже второй год существует в садоводческом массиве. Прибыв на помощь, добровольцы осуществляли пролив соседних построек для недопущения перехода на них огня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

13 февраля в деревне Пудомяги в поле сгорел сарай. Проводится проверка.

14 февраля в Гатчине на улице Беляева у легкового автомобиля «Ниссан Кашкай» выгорел салон. Проводится проверка.

В понедельник, 14 февраля, спасатели 106, 103, 105 и 43 пожарных частей торопились в посёлок Сиверский, где горел деревянный многоквартирный жилой дом. По прибытию на место горела квартира на 1 этаже, по межэтажным перекрытиям огонь распространился на 2 этаж, где частично выгорела ещё одна квартира. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

В тот же день в Коммунаре сгорел сарай, в котором содержалась домашняя птица. Причина пожара – аварийный режим работы инфракрасных ламп.

15 февраля в деревне Романовка частично сгорел частный жилой дом.

ОНДиПР Гатчинского района