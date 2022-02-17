По стопам героев

Пятнадцатый
на Аллее
Организатором
торжественного мероприятия выступил Санкт-Петербургский проект «Аллея российской
славы». Руководитель проекта Виталий Шиян рассказал об идее создания стелы в
Центре патриотического воспитания.
- Знаки памяти «Побег из
ада» установлены на родине каждого из участников операции, уже в 15 городах
России, Белоруссии и Украины, в том числе в Славянске-на-Кубани, Новокузнецке,
Вологде, Нижнем Новгороде, Саранске, Гадяче, Полтаве, Шахтерске, Белой Калитве,
Гомеле, Гулькевичах. Автором создания обелиска является руководитель проекта
«Аллея российской славы» Михаил Леонидович Сердюков, племянник одного из
участников знаменитого побега – Трофима Сердюкова. Теперь, благодаря нашему
отделению, точно такая же стела установлена и в поселке Сиверский в «Чкалов
Парке».
На мероприятии также
присутствовал депутат муниципального образования «Урицк» Санкт-Петербурга
Станислав Федотов.
- Изначально мы
планировали установить памятный знак в гатчинском «Аэропарке», но сейчас там
идет благоустройство. Приняли решение разместить стелу здесь. К слову сказать,
в Сиверском на аэродроме проходили съемки фильма Тимура Бекмамбетова
«Девятаев», благодаря которому о подвиге героя узнала вся страна.
Почтить память подвига
Михаила Петровича пришли женщины-блокадницы Галина Величко и Елена Карпова. Они
рассказывали, как приходилось выживать в осажденном Ленинграде, делились
уникальными книгами из домашнего архива. С особым трепетом Галина Глебовна
показывала свои медали. Елена Васильевна прочла присутствующим проникновенные
стихи.
Судьбоносная
встреча
Военный техник
авиационной группы вооружения в отставке, житель военного городка п. Сиверский
Григорий Михайлович Потанькин лично встречался с уже известным тогда
лётчиком-истребителем, Героем Советского Союза Михаилом Петровичем Девятаевым.
Судьбоносная встреча произошла в 1984 году.
- Я служил на самом
севере Балтийского моря, в Пенемюнде. В канун 40-летия побега Девятаев к нам в
гарнизон приезжал, - вспоминает Григорий Михайлович. - Собрали нас в клубе, он
спросил: «Мордва есть?» Я стеснялся. А мы с ним из соседних районов были. После
торжественной встречи он нас завел в греческий зал. Всех сразу предупредили, ни
дай бог там выпить или что лишнего сболтнуть. В общем, дело дошло до того, что
он спросил, где живу, чего в гости не зову. Мы недавно приехали, жили в
общежитии, по друзьям скитались. Ну, я говорю, не могу, только приехал,
квартиры нет. Он к замполиту, то да се. На второй день мне замполит дал ключи
от квартиры. Когда Михаил Петрович уезжал, сказал, что к нам в гарнизон на
обратном пути еще заедет. Но так нам увидеться и не удалось. Он мужик простой
был. Рассказывал, как досталось ему после побега, еще хуже было, чем в
концлагере. Спасибо, что сейчас есть инициативные люди, которые помогают
сохранить эту память и передавать ее нашему подрастающему поколению. Таких ведь
подвигов в мировой практике еще и не было.
Хранители
исторической памяти
Как раз благодаря
стараниям Виталия Шияна и его единомышленников - президента Федерации народных
видов спорта Алексея Чугина и руководителя АНО «Чкалов Парк» Сергея Уланского,
территория старой котельной превратилась в Центр патриотического воспитания.
Здесь проводятся открытые уроки истории, ярмарки ремёсел родного края,
уникальные выставки, посвященные россиянам, прославившим Отечество. Полюбились
старшеклассникам и студентам Гатчинского района военно-патриотические квесты
«Тропою разведчика», где ребята проходят первую медицинскую подготовку, изучают
историю и устройство оружия военного времени. Сейчас в здании завершаются
ремонтные работы, и впоследствии в Центре будет базироваться «Народный музей».
- Мы ставим бюсты людей,
чьи судьбы связаны с историей России, - рассказывает Виталий Владимирович. –
Здесь у нас представлено 183 бюста, а вообще «в линейке» 260 имен, начиная от
династии Рюриковичей до ребят, погибших в Сирии. Проект несет как
патриотическую, так и информационную функцию. Недавно мы приняли решение
подарить Санкт-Петебургу и Ленинградской области Сквер поэзии, состоящий из
десяти бюстов, среди которых будут Анна Ахматова, Ольга Берггольц, Василий
Лановой, Федор Достоевский, Игорь Тальков. Уже ищем место для установки и
благоустройства сквера.
Станислав Федотов также
активно помогает проекту «Аллея Российской Славы»:
- В данный момент
проектом «Аллея российской славы» ведутся переговоры с администрацией
Гатчинского района, чтобы установить несколько бюстов героев. К примеру, бюст
Зиновия Григорьевича Колобанова в поселке Новый Учхоз, рядом с танком,
установленным в честь его подвига.
Вот так, на фактах
героической биографии военных и послевоенных лет неравнодушные люди помогают
воспитывать новые поколения будущих героев, а в этот знаменательный день они
возложили цветы к обелиску «Побег из ада», отдав дань памяти всем, кто выполнил
свой долг по защите нашей Родины.
Анна Молошникова
Фото автора