По стопам героев

Пятнадцатый на Аллее

Организатором торжественного мероприятия выступил Санкт-Петербургский проект «Аллея российской славы». Руководитель проекта Виталий Шиян рассказал об идее создания стелы в Центре патриотического воспитания.

- Знаки памяти «Побег из ада» установлены на родине каждого из участников операции, уже в 15 городах России, Белоруссии и Украины, в том числе в Славянске-на-Кубани, Новокузнецке, Вологде, Нижнем Новгороде, Саранске, Гадяче, Полтаве, Шахтерске, Белой Калитве, Гомеле, Гулькевичах. Автором создания обелиска является руководитель проекта «Аллея российской славы» Михаил Леонидович Сердюков, племянник одного из участников знаменитого побега – Трофима Сердюкова. Теперь, благодаря нашему отделению, точно такая же стела установлена и в поселке Сиверский в «Чкалов Парке».

На мероприятии также присутствовал депутат муниципального образования «Урицк» Санкт-Петербурга Станислав Федотов.

- Изначально мы планировали установить памятный знак в гатчинском «Аэропарке», но сейчас там идет благоустройство. Приняли решение разместить стелу здесь. К слову сказать, в Сиверском на аэродроме проходили съемки фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев», благодаря которому о подвиге героя узнала вся страна.

Почтить память подвига Михаила Петровича пришли женщины-блокадницы Галина Величко и Елена Карпова. Они рассказывали, как приходилось выживать в осажденном Ленинграде, делились уникальными книгами из домашнего архива. С особым трепетом Галина Глебовна показывала свои медали. Елена Васильевна прочла присутствующим проникновенные стихи.

Судьбоносная встреча

Военный техник авиационной группы вооружения в отставке, житель военного городка п. Сиверский Григорий Михайлович Потанькин лично встречался с уже известным тогда лётчиком-истребителем, Героем Советского Союза Михаилом Петровичем Девятаевым. Судьбоносная встреча произошла в 1984 году.

- Я служил на самом севере Балтийского моря, в Пенемюнде. В канун 40-летия побега Девятаев к нам в гарнизон приезжал, - вспоминает Григорий Михайлович. - Собрали нас в клубе, он спросил: «Мордва есть?» Я стеснялся. А мы с ним из соседних районов были. После торжественной встречи он нас завел в греческий зал. Всех сразу предупредили, ни дай бог там выпить или что лишнего сболтнуть. В общем, дело дошло до того, что он спросил, где живу, чего в гости не зову. Мы недавно приехали, жили в общежитии, по друзьям скитались. Ну, я говорю, не могу, только приехал, квартиры нет. Он к замполиту, то да се. На второй день мне замполит дал ключи от квартиры. Когда Михаил Петрович уезжал, сказал, что к нам в гарнизон на обратном пути еще заедет. Но так нам увидеться и не удалось. Он мужик простой был. Рассказывал, как досталось ему после побега, еще хуже было, чем в концлагере. Спасибо, что сейчас есть инициативные люди, которые помогают сохранить эту память и передавать ее нашему подрастающему поколению. Таких ведь подвигов в мировой практике еще и не было.

Хранители исторической памяти

Как раз благодаря стараниям Виталия Шияна и его единомышленников - президента Федерации народных видов спорта Алексея Чугина и руководителя АНО «Чкалов Парк» Сергея Уланского, территория старой котельной превратилась в Центр патриотического воспитания. Здесь проводятся открытые уроки истории, ярмарки ремёсел родного края, уникальные выставки, посвященные россиянам, прославившим Отечество. Полюбились старшеклассникам и студентам Гатчинского района военно-патриотические квесты «Тропою разведчика», где ребята проходят первую медицинскую подготовку, изучают историю и устройство оружия военного времени. Сейчас в здании завершаются ремонтные работы, и впоследствии в Центре будет базироваться «Народный музей».

- Мы ставим бюсты людей, чьи судьбы связаны с историей России, - рассказывает Виталий Владимирович. – Здесь у нас представлено 183 бюста, а вообще «в линейке» 260 имен, начиная от династии Рюриковичей до ребят, погибших в Сирии. Проект несет как патриотическую, так и информационную функцию. Недавно мы приняли решение подарить Санкт-Петебургу и Ленинградской области Сквер поэзии, состоящий из десяти бюстов, среди которых будут Анна Ахматова, Ольга Берггольц, Василий Лановой, Федор Достоевский, Игорь Тальков. Уже ищем место для установки и благоустройства сквера.

Станислав Федотов также активно помогает проекту «Аллея Российской Славы»:

- В данный момент проектом «Аллея российской славы» ведутся переговоры с администрацией Гатчинского района, чтобы установить несколько бюстов героев. К примеру, бюст Зиновия Григорьевича Колобанова в поселке Новый Учхоз, рядом с танком, установленным в честь его подвига.

Вот так, на фактах героической биографии военных и послевоенных лет неравнодушные люди помогают воспитывать новые поколения будущих героев, а в этот знаменательный день они возложили цветы к обелиску «Побег из ада», отдав дань памяти всем, кто выполнил свой долг по защите нашей Родины.

Анна Молошникова

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