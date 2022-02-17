Пошёл чёрт по банкам…

10-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 60-летний мужчина. Ему поступил звонок от «сотрудника «Альфа-Банка». Этот «сотрудник» сообщил, что ему одобрена заявка на кредит. Так как мужчина не подавал никаких заявок, то для ее аннулирования ему было велено явиться лично в офис банка.

Мужчина поехал в банк – в Санкт-Петербург, в офис на Московском проспекте. По пути ему названивали разные лица, представлявшиеся сотрудниками банка и полиции, которые вешали ему лапшу на уши и уговаривали оформить в отделении банка кредит. Уговорили.

Мужчина взял в кредит два с лишним миллиона. Далее, по указанию звонивших, он снял деньги через терминал в Сбербанке и перевел их тремя переводами на продиктованный ему номер счета. Но этого оказалось мало. Злоумышленники пошли вразнос и приказали снять деньги в банке «Пойдем!» 270 тысяч рублей. Эту сумму он перевел на два счета мошенникам.

Однако и тут преступники не остановились. Почуяв золотую жилу, они убедили свою жертву оформить еще один кредит в Сбербанке – на 150 тысяч рублей и перевести их на счет некоего лица через терминал «Альфа-Банка». Сказано – сделано. Набрав кредитов, наснимав денег и переведя их преступникам, потерпевший осознал содеянное и подсчитал убыток – более двух миллионов рублей. Заявил в полицию.

Вот что двигало потерпевшим? Чтобы ходить по разным банкам, набирать кредиты на миллионы и отправлять «на деревню дедушке» – просто поверив на слово голосам в телефонной трубке? Без малейшего подтверждения информации. Или это все-таки гипноз?

11-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 53-летнего жителя Коммунара, занимающего ответственную должность на железной дороге. Ему был телефонный звонок с московского номера. Голос в трубке представился сотрудником ВТБ и спросил, подавалась ли заявка на смену абонентского номера, привязанного к банковской карте ВТБ. Мужчина вступил в беседу – это было роковой ошибкой.

Он ответил, что подобных заявок не подавал, тогда ему перезвонили с другого московского номера, от имени сотрудника службы безопасности банка, и сообщили, что необходимо защитить «Личный кабинет» от взлома. Для этого велели перейти в мессенджер WhatsApp для дальнейшего общения.

Пообщались. Для поимки мошенника мужчине велели взять кредит в размере двух миллионов 800 тысяч рублей. Взял. После зачисления денег на счет его банковской карты он, следуя инструкциям злоумышленников, перевел деньги на различные банковские счета. Когда денег не осталось, опомнился и пошел в полицию.

По фактам мошенничества в крупном размере возбуждены уголовные дела.