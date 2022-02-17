Пошёл чёрт по банкам…

10-го февраля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 60-летний мужчина. Ему
поступил звонок от «сотрудника «Альфа-Банка». Этот «сотрудник» сообщил, что ему
одобрена заявка на кредит. Так как мужчина не подавал никаких заявок, то для ее
аннулирования ему было велено явиться лично в офис банка.
Мужчина поехал в банк – в
Санкт-Петербург, в офис на Московском проспекте. По пути ему названивали разные
лица, представлявшиеся сотрудниками банка и полиции, которые вешали ему лапшу
на уши и уговаривали оформить в отделении банка кредит. Уговорили.
Мужчина взял в кредит два
с лишним миллиона. Далее, по указанию звонивших, он снял деньги через терминал
в Сбербанке и перевел их тремя переводами на продиктованный ему номер счета. Но
этого оказалось мало. Злоумышленники пошли вразнос и приказали снять деньги в
банке «Пойдем!» 270 тысяч рублей. Эту сумму он перевел на два счета мошенникам.
Однако и тут преступники
не остановились. Почуяв золотую жилу, они убедили свою жертву оформить еще один
кредит в Сбербанке – на 150 тысяч рублей и перевести их на счет некоего лица
через терминал «Альфа-Банка». Сказано – сделано. Набрав кредитов, наснимав
денег и переведя их преступникам, потерпевший осознал содеянное и подсчитал
убыток – более двух миллионов рублей. Заявил в полицию.
Вот что двигало
потерпевшим? Чтобы ходить по разным банкам, набирать кредиты на миллионы и
отправлять «на деревню дедушке» – просто поверив на слово голосам в телефонной
трубке? Без малейшего подтверждения информации. Или это все-таки гипноз?
11-го февраля в
Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 53-летнего жителя Коммунара,
занимающего ответственную должность на железной дороге. Ему был телефонный звонок
с московского номера. Голос в трубке представился сотрудником ВТБ и спросил,
подавалась ли заявка на смену абонентского номера, привязанного к банковской
карте ВТБ. Мужчина вступил в беседу – это было роковой ошибкой.
Он ответил, что подобных
заявок не подавал, тогда ему перезвонили с другого московского номера, от имени
сотрудника службы безопасности банка, и сообщили, что необходимо защитить
«Личный кабинет» от взлома. Для этого велели перейти в мессенджер WhatsApp для
дальнейшего общения.
Пообщались. Для поимки
мошенника мужчине велели взять кредит в размере двух миллионов 800 тысяч
рублей. Взял. После зачисления денег на счет его банковской карты он, следуя
инструкциям злоумышленников, перевел деньги на различные банковские счета.
Когда денег не осталось, опомнился и пошел в полицию.
По фактам мошенничества в
крупном размере возбуждены уголовные дела.