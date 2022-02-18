3 года за сумочку

Сегодня уличной преступности стало меньше, но последователи тех злодеяний все же встречаются. В августе прошлого года в Коммунарский отдел полиции обратилась женщина, на которую напали на железнодорожной платформе станции «Антропшино».

В десять утра она пришла на станцию. Через несколько минут к ней подошел незнакомый молодой мужчина, ухватился двумя руками за ее сумку и стал вырывать, дергая сумку на себя. Но женщина сумочку держала крепко. От усилий грабителя она упала, но сумки из рук не выпустила. Преступник протащил ее волоком до края платформы, затем все-таки отнял сумку, спрыгнул вниз и убежал.

В сумке, которую потерпевшая оценила в тысячу рублей, были деньги – 10 тысяч, смартфон стоимостью 9 тысяч, документы – паспорт, пенсионное удостоверение, сберкнижка, банковские карты, футляр для очков, косметичка, проездной, ключи и пропуск на работу.

Пострадавшая получила гематому плеча, сильный стресс и материальный ущерб. Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа – открытого хищения чужого имущества с применением насилия.

В тот же день прохожий нашел в Коммунаре на Луговой улице паспорт, пенсионное удостоверение и банковские карты на имя потерпевшей, а также женскую сумочку и всякие мелочи. Забрав документы, он отвез их ограбленной пенсионерке. Адрес нашел в ее паспорте. Полицейским мужчина указал место, где обнаружил вещи.

Таксист, подвозивший пассажира от железнодорожной станции «Антропшино» в Коммунаре до Санкт-Петербурга, нашел после поездки в салоне своего автомобиля мобильный телефон.

…Преступника задержали быстро. Им оказался 36-летний житель Петербурга Вячеслав Дмитриев, отец двоих малолетних детей. Женатый и судимый. В 2012 году он получил семь лет за разбой и отсидел полный срок.

Потерпевшая и таксист его опознали. Грабителя заключили под стражу. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. В судебном заседании Дмитриев свою вину признал полностью. Рассказал, как было дело, как он убежал с похищенным, а телефон из сумочки забыл в такси, на котором ехал домой – из Коммунара в Санкт-Петербург. Гулять – так гулять.

…Органы следствия вернули потерпевшей мобильный телефон и некоторые вещи, а родственники обвиняемого перевели ей в счет возмещения ущерба десять тысяч рублей.

Действия подсудимого суд квалифицировал по части 2 статьи 161 УК РФ: грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Вячеслав Дмитриев имеет на иждивении двух маленьких детей, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Официально не работает. До вынесения приговора добровольно возместил потерпевшей имущественный вред. Отягчающим обстоятельством суд счел рецидив преступлений. И рецидив опасный, учитывая, что подсудимый уже отсидел за разбой.

Гатчинский городской суд признал Вячеслава Дмитриева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу зачли в срок из расчета день за день.

Андрей Соколов