Сотрудничество с Республикой Беларусь расширяется

Перспективы
развития торгово-экономических связей обсуждались в Минске на встрече делегации
Ленинградской области во главе с заместителем председателя правительства
области Олегом Малащенко и вице-губернатором по внутренней политике Анной
Данилюк с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем
Снопковым.
Как
подчеркнул Олег Малащенко, традиционно одним из основных направлений
взаимодействия является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, и
наша задача — укрепление и развитие его по всем направлениям, представляющим
взаимный интерес.
Делегация
региона посетила комплекс по производству комбикормов и премиксов Белорусской
национальной биотехнологической корпорации, а также осмотрела производственные
площадки машиностроительной компании «Амкодор». Напомним, что в 2021 году «Амкодор»
и Ленинградская область подписали соглашение о строительстве на территории
Гатчинского района завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной
техники, а также центра по продаже и сервисному сопровождению.
Область
также заинтересована в знакомстве с производственным циклом и логистической
схемой работы «Брестского мусороперерабатывающего завода», установке на
территории региона современных модульных станций очистки питьевой воды белорусского
производства.
Олег
Малащенко подчеркнул, что большое значение придается сотрудничеству в
гуманитарной сфере. Администрация Ленинградской области взаимодействует с
Постоянным Комитетом Союзного государства по вопросу оздоровления ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, реализуется программа обмена учащимися
старших классов Ленинградской области и Республики Беларусь. Традиционно
хозяйствующие субъекты сторон принимают участие в национальных выставках и
тематических ярмарках.
«Мы
настроены на практический подход, направленный на развитие прямых контактов
между предпринимателями Ленинградской области и Республики Беларусь, которые
будут содействовать не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших
позиций по многим вопросам, но и дадут старт новым совместным проектам», —
отметил Олег Малащенко.
В
ходе встречи делегацию Республики Беларусь официально пригласили принять
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию образования
Ленинградской области, и посетить Аграрную неделю в июле 2022 года в
Ленинградской области.