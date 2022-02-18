Сотрудничество с Республикой Беларусь расширяется

Перспективы развития торгово-экономических связей обсуждались в Минске на встрече делегации Ленинградской области во главе с заместителем председателя правительства области Олегом Малащенко и вице-губернатором по внутренней политике Анной Данилюк с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

Как подчеркнул Олег Малащенко, традиционно одним из основных направлений взаимодействия является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, и наша задача — укрепление и развитие его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Делегация региона посетила комплекс по производству комбикормов и премиксов Белорусской национальной биотехнологической корпорации, а также осмотрела производственные площадки машиностроительной компании «Амкодор». Напомним, что в 2021 году «Амкодор» и Ленинградская область подписали соглашение о строительстве на территории Гатчинского района завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также центра по продаже и сервисному сопровождению.

Область также заинтересована в знакомстве с производственным циклом и логистической схемой работы «Брестского мусороперерабатывающего завода», установке на территории региона современных модульных станций очистки питьевой воды белорусского производства.

Олег Малащенко подчеркнул, что большое значение придается сотрудничеству в гуманитарной сфере. Администрация Ленинградской области взаимодействует с Постоянным Комитетом Союзного государства по вопросу оздоровления ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, реализуется программа обмена учащимися старших классов Ленинградской области и Республики Беларусь. Традиционно хозяйствующие субъекты сторон принимают участие в национальных выставках и тематических ярмарках.

«Мы настроены на практический подход, направленный на развитие прямых контактов между предпринимателями Ленинградской области и Республики Беларусь, которые будут содействовать не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и дадут старт новым совместным проектам», — отметил Олег Малащенко.

В ходе встречи делегацию Республики Беларусь официально пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию образования Ленинградской области, и посетить Аграрную неделю в июле 2022 года в Ленинградской области.