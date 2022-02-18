Совету ветеранов – 35 лет

- Совету ветеранов исполнилось 35 лет, но история ветеранского движения гораздо длиннее. С чего все начиналось в Гатчине?

- Ветеранские объединения в нашей стране стали создаваться спустя десятилетие после войны в среде бывших фронтовиков. Но все же официальной датой создания совета ветеранов, какой он есть сейчас, считается 1987 год.

Седьмого декабря 1986 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, на состоявшейся учредительной конференции было провозглашено создание Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. Конференция приняла Устав организации, избрала Всесоюзный и Всероссийский советы ветеранов войны и труда. И здесь наша организация может гордиться тем, что в работе конференции в составе Ленинградской делегации участвовала Герой Социалистического труда, заслуженный учитель РСФСР Нина Алексеевна Резвая.

16 и 19 февраля 1987 года были проведены учредительные конференции ветеранов войны и труда города Гатчины и Гатчинского района. У истоков создания ветеранских организаций города и района стояли Владимир Тимофеевич Анисимов и Василий Иванович Злыгостев.

Форма организации совета ветеранов менялась на протяжении времени. В нынешнем виде, как общественная организация, совет ветеранов был официально зарегистрирован 1 июня 2004 года.

- Как изменились состав и численность ветеранской организации в последние годы?

- Я возглавила ветеранскую организацию в прошлом году. По уточненным данным, общая численность членов нашей организации несколько сократилась. К сожалению, за последние девять месяцев минувшего года только среди руководителей первичных организаций и коллективных членов мы потеряли пять человек. Ушли из жизни два председателя гатчинских первичек - Н.И. Вейман и М.А. Мельвиль, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» А.А. Вахтер, председатель областного общества «Союз ветеранов Афганистана» С.Н. Трунов и руководитель районного подразделения общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Г.С. Богатырь.

Несмотря на потери, совет ветеранов Гатчинского района остался самой массовой зарегистрированной и реально действующей общественной организацией. В наших рядах более 16 тысяч человек, и мы продолжаем прирастать, в том числе коллективными членами.

На сегодняшний день совет ветеранов объединяет 26 первичных ветеранских организаций Гатчины и района. В течение года в ряды коллективных членов совета ветеранов вошла организация чернобыльцев. Теперь у нас девять коллективных членов. Обсуждают решение войти в состав совета ветеранов коллективным членом Гатчинское Морское собрание, организация «Дети войны», «Союз советских офицеров». Свою организацию хотят создать ветераны педагогического труда.

С прошлого года мы ввели в практику наших советов заслушивать опыт работы первичек. Очень хорошо работает Сиверская ветеранская организация, совет ветеранов микрорайона Мариенбург.

Время неумолимо. Чем дальше День Победы, тем меньше становится участников войны, блокадников, бывших несовершеннолетних узников, и тем тяжелее вести общественную работу оставшимся. Теперь, я думаю, активную роль должны играть ветераны локальных войн и конфликтов, ветераны труда и ветераны Вооруженных сил...

В нашей организации будут рады новым активным людям. К примеру, выяснилось, что нами совсем не охвачен микрорайон Химози. Сейчас нашелся человек, готовый вести работу, списки ветеранов микрорайона составлены. С февраля начали обход по домам. Нужно выяснить, как живут ветераны, в какой поддержке нуждаются.

Как бы, может быть, странно не прозвучало, но совету ветеранов нужна «молодежь». Получив удостоверение, например, ветерана труда, человек может влиться в ветеранское движение. А в качестве волонтеров мы рады каждому.

- Меняется время, а задачи остаются те же?

- Это, действительно, так. Но при постоянстве целей и задач меняются формы, методы работы, привлекаются новые единомышленники и партнеры.

Наша первая задача - участие в патриотическом воспитании молодого поколения. В Гатчинском районе без ветеранов не обходится ни одно значимое событие, и патриотических мероприятий, в которых мы участвуем, очень много.

Перед 9 Мая, по традиции, администрация приобрела всем участникам Великой Отечественной войны подарки. Мы сами разносили их ветеранам. В этом году тоже примем участие в доставке подарков, но уже вместе с молодыми волонтерами.

Сейчас мы делаем ставку на совместную работу с молодежными объединениями, подружились с Гатчинским Дворцом молодежи. Вместе с молодежными командами принимали участие в интеллектуальной игре. Все остались довольны, подружились с ребятами и обменялись номерами телефонов. Это послужило толчком для нового интересного сотрудничества.

- Как вы сотрудничаете с молодежью?

- Время диктует новые подходы в работе. Наша общественная организация – некоммерческая и социальной направленности. Чтобы получать средства на проведение мероприятий, мы должны оформлять их в виде проектов и на общих основаниях проходить конкурсный отбор на получение грантов. Самое сложное для нас - перейти к написанию грантов. И тут руку помощи нам протянула молодежь. Один из наших первых проектов «Зеленое кольцо Славы» нам помогли написать активисты движения «Волонтеры Победы». Это идея Александра Арнольдовича Вахтера: ветераны вместе с волонтерами и школьниками объезжают памятные места вокруг Санкт-Петербурга, слушают рассказ о прорыве и снятии блокады, возлагают цветы.

Еще одна идея, которую мы хотим реализовать вместе с активом Гатчинского Дворца молодежи - закрепить волонтеров за каждой первичной ветеранской организацией. Председатели советов ветеранов – люди возрастные. Им нужны молодые помощники.

- Людмила Николаевна, какие вопросы по патриотическому воспитанию вы предложили бы для обсуждения на региональном уровне?

- Я бы выделила две темы. При проведении патриотических мероприятий с участием школьников необходимо выстроить четкое межведомственное взаимодействие. А то, бывает, в последнюю минуту школьники узнают, когда и куда их приглашают. Или, к примеру, растут ряды юнармейцев, но так и не понятно, кто и за чей счет должен обеспечить их формой. А это для ребят очень важно!

Вторая тема – школьные музеи. Сколько проходило заседаний, а штатной единицы руководителя школьного музея так и нет. Музеи в школах остались только там, где работают энтузиасты. Так, в фонде музея Гатчинской школы №4 хранится более 1300 экспонатов. Есть среди них и уникальные: грамота музею от знаменитого летчика-аса Алексея Маресьева; часы и погоны выпускника 1918 года вице-адмирала Михаила Крупского; золотая медаль выпускника 1948 года; экспонаты времен Великой Отечественной войны. Пора определиться: нужны ли музеи школе, и в каком формате. Даже если только в виртуальном, то все равно необходимо выделить единицу, пусть это будет человек из дополнительного образования. Если нет, то об этом нужно сказать и четко определить, куда передать раритеты. Пока не поздно.

- Какие инициативы гатчинских ветеранов вы считаете самыми прорывными?

- Я сама веду группу в социальных сетях – там все наши новости. Мы провели акцию школьных рисунков «Мемориалы Гатчинской земли». Прослушали ряд лекций по профилактике возрастных заболеваний и правильном питании, по безопасности жизни в современном мире, занимались со Школой третьего возраста нейрографикой.

Есть идея собрать при совете ветеранов лекторскую группу. Нужно признать, что сейчас практически не осталось людей, которые могут выступать перед молодежью на митингах и в школах, в том числе поделиться собственными воспоминаниями о войне.

Мы провели рабочее совещание с участием представителей университета им. А.С. Пушкина, областного общества «Знание», председателей организаций, входящих в наш совет ветеранов, начальника молодежного отдела и профессиональных историков с готовой лекцией об истории войны в песнях. Результат оптимистичный. Общество «Знание» выразило готовность помогать методически. Общество «Дети войны» готово выступать с материалом по труженикам тыла. Афганцы - по своей теме. Будем отталкиваться от потребностей образования и календаря памятных дат.

- Помимо патриотического воспитания, какие еще задачи стоят перед организацией?

- Важнейшая задача – улучшение качества жизни пожилых людей. В ее решении мы опираемся на государственные документы. Это стратегия действия в отношении пожилых людей, утвержденная до 2025 года. Основная цель этой стратегии - стимулирование активного долголетия, улучшение продолжительности и качества жизни. То, чем мы и занимаемся.

Мы стали активно привлекать к нашей работе Школы третьего возраста. Открыли при офисе совета ветеранов школу здоровья. Тренер, она же психолог Школы третьего возраста, проводит групповые занятия по понедельникам. Ведь если мы хотим сохранить активное долголетие, память, движение, то нужно заниматься собой. Будут еще желающие, выделим дополнительный день.

Наши ветераны активно участвуют в ежегодной районной спартакиаде пенсионеров. Очень активны команды Сиверского поселения и Школы третьего возраста. Мы приступили к формированию спортивной команды нашей организации и приглашаем всех пенсионеров, кто любит спорт и активно им занимается.

В минувшем году совместно со Школой третьего возраста успешно провели несколько мероприятий. Одно из них – новая акция «Одобрено старшим поколением». В этом году мы проведем ее более широко, по всему району. Думаю, это будет полезно и для учреждений, которые мы посещаем, и для самих пожилых людей, которые теперь знают, где их хорошо примут.

Не забываем и о наших традиционных заботах. Обязательно поздравляем наших ветеранов с юбилейными датами. Каждый месяц 90-летие и 95-летие отмечают в среднем 15 жителей Гатчины и района.

Естественно, мы продолжаем оказывать нашим ветеранам адресную помощь. Стараемся дойти до каждого, кто у нас на учете. А до участников войны - обязательно. Иногда бывает, что человек просто не знает, куда ему обратиться со своим вопросом. Учитывая пандемию и ограничения, ветеранам очень трудно дозвониться до различных служб, в том числе муниципальных. Отдельные вопросы мы решаем сами.

Летом прошла большая акция по мытью окон, к которой мы привлекли волонтеров. Причем, не только трудовые бригады Гатчинского Дворца молодежи, но и взрослых волонтеров, которые мыли окна верхних этажей. Помыли всем, кто обратился. Поступали просьбы решить вопрос с деревьями под окнами, из-за которых в квартире очень темно. Мы фотографировали проблемный участок и обращались в соответствующие службы. Там, где это возможно, окна «освободили».

- Самое интересное и, может быть, необычное мероприятие гатчинских ветеранов?

- В прошлом году мы придумали, организовали и провели конкурс видеороликов по активному долголетию «Осенний марафон». Интересно, что в съемках поучаствовали все первички. Их активно поддержали администрации поселений и Дома культуры.

Команда в нашей работе - это главное, а учитывая, что 2022 год губернатор объявил Годом «Команды 47», у нас родилась идея нового творческого конкурса. Нужно снять небольшой ролик-отчет о работе команды-первички под названием «Командный дух». Его цель - сплотить первички, познакомиться с новыми техническими возможностями и подкрепить этими видеоматериалами свой годовой отчет. В декабре будем подводить итоги конкурса.

Беседовала Татьяна Можаева