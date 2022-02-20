Ленинградская область объявила сбор гуманитарной помощи беженцам ДНР и ЛНР

Вице-губернатор по внутренней политике, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Анна Данилюк отметила: «Ленинградская область не может остаться в стороне, и мы окажем всевозможную поддержку каждому мирному жителю в такой тяжёлый для них период. С 20 февраля мы проводим общеобластную акцию «Защитим свое Отечество» по сбору гуманитарной помощи. Уверена, что жители Ленинградской области откликнутся и соберут все необходимое. Пункты сбора будут организованны в местных отделениях партии «Единая Россия».

Адрес пункта в районе можно найти по ссылке: https://lenobl.er.ru/locals В Гатчине местное отделение «Единой России» располагается по адресу: ул. Радищева, д.2, т. +7(981)152-2491

Список предметов первой необходимости (гуманитарная помощь):

- постельное белье, пледы, одеяла, подушки;

- предметы личной гигиены новые в упаковке — мыло (гель), шампуни,

зубная паста (детская, взрослая), зубные щетки новые в упаковке (детские, взрослые); полотенца; туалетная бумага; предметы интимной гигиены; мочалки; расчески; детский крем; стиральный порошок; памперсы; влажные салфетки; бумажные носовые платки; лейкопластырь; ватные диски; ватные палочки; станки бритвенные одноразовые;

- одежда (детская, взрослая) в чистом виде (в том числе универсальные

теплые вещи);

- нижнее белье (новое в упаковке);

- изделия носочно-чулочные (новые);

- обувь (детская, взрослая, универсальная);

- посуда одноразовая в упаковках;

- накидки от дождя;

- детские игрушки, книги;

- канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты);

- детские памперсы;

- детское питание (сухое);

- продукты питания длительного хранения.