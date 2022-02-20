Ленинградская область объявила сбор гуманитарной помощи беженцам ДНР и ЛНР

Вице-губернатор по
внутренней политике, заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Анна Данилюк отметила: «Ленинградская область не может остаться
в стороне, и мы окажем всевозможную поддержку каждому мирному жителю в такой
тяжёлый для них период. С 20 февраля мы проводим общеобластную акцию «Защитим
свое Отечество» по сбору гуманитарной помощи. Уверена, что жители Ленинградской
области откликнутся и соберут все необходимое. Пункты сбора будут организованны
в местных отделениях партии «Единая Россия».
Адрес пункта в
районе можно найти по ссылке: https://lenobl.er.ru/locals
В Гатчине местное отделение «Единой России» располагается по адресу: ул.
Радищева, д.2, т. +7(981)152-2491
Список предметов
первой необходимости (гуманитарная помощь):
- постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
- предметы личной
гигиены новые в упаковке — мыло (гель), шампуни,
зубная паста
(детская, взрослая), зубные щетки новые в упаковке (детские, взрослые);
полотенца; туалетная бумага; предметы интимной гигиены; мочалки; расчески;
детский крем; стиральный порошок; памперсы; влажные салфетки; бумажные носовые
платки; лейкопластырь; ватные диски; ватные палочки; станки бритвенные
одноразовые;
- одежда (детская,
взрослая) в чистом виде (в том числе универсальные
теплые вещи);
- нижнее белье
(новое в упаковке);
- изделия
носочно-чулочные (новые);
- обувь (детская,
взрослая, универсальная);
- посуда
одноразовая в упаковках;
- накидки от
дождя;
- детские игрушки,
книги;
- канцелярские
товары (ручки, блокноты, конверты);
- детские
памперсы;
- детское питание
(сухое);
- продукты питания
длительного хранения.