В Вырице 21 февраля отключат свет

В Вырице 21 февраля отключат свет

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     20 Feb 2022

22.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Станционная д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16;

ул. Промышленная д. 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10


22.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Чехова д. 1, 4;

ул. Лейтенанта Шмидта д. 7, 9/5;

ул. Карла Маркса д. 7А, 9, 9А, 9 к. 1

 

24.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Детскосельская д. 9;

ул. Кольцова д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

ул. Гоголя д. 2


24.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Коли Подрядчикова д. 12, 14, 16;

ул. Академика Константинова д. 4, 6;

ул. Крупской д. 9

 

21.02.22 с 09.00 до 12:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский:

ул. Саши Никифорова д. 1-27;

ул. Торговая д. 1-5

 

21.02.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица:

ул. Ульяновская д. 13-34;

пр-кт. Ленина д. 25-41;

ул. Нахимсона д. 18-24; 

ул. Достоевского д. 1-21;

ул. Новгородская д. 1-24;

ул. Пороховская д. 2-4;

ул. Рыбинская д. 9-34;

пр-кт. Огородникова д. 25-42;

ул. Щедрина д. 7-32;

пр-кт. Ленинградский д. 11-46;

ул. Осипенко д. 23-43;

ул. Максима Горького д. 9А-69;

ул. Крупская д. 3-30;

пр-кт. Народный д. 1-53В;

ул. Купальная д. 20-35

 

21.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица:

ул. Андреевская д. 20-26;

ул. Вокзальная д. 1-2;

ул. Баркановская д. 2

 

22.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица:

ул. Жертв Революции д. 1-18;

ул. Сергучевская д. 1-16; 

ул. Соболевского д. 21-39;

ул. Андреевская д. 1-19

ул. Менделеева д. 87-104;

ул. Труда д. 1-22;

ул. Бакунина д. 39-98;

ул. Лазо д. 22-28

ул. Оредежская д. 1-43;

ул. Сергучевская д. 7-36;

ул. Соболевского д. 44 к. 1,

ул. Лесная д. 14-29

 

22.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица:

ул. Лужская д. 17-28;

ул. Пограничная д. 2-34;

ул. Софийская д. 21-27

ул. Набережная д. 1-33;

ул. Октябрьская д. 1-30

ул. Набережная д. 26/19, 26/17, 35;

ул. Бакунина д. 34-48

ул. Андреевская д. 15;

ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б;

ул. Слуцкая д. 9

пр-кт. Ленина д. 25-41;

ул. Нахимсона д. 18-24;

ул. Достоевского д. 3А-21;

ул. Новгородская д. 1-24;

ул. Пороховская д. 2-4;

ул. Рыбинская д. 9-34

 

22.02.22 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

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