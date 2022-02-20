В Вырице 21 февраля отключат свет

г. Гатчина:
ул. Станционная д. 6, 10, 11,
11А, 11Б, 13, 14, 15, 16;
ул. Промышленная д. 1, 1А,
2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10
22.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чехова д. 1, 4;
ул. Лейтенанта Шмидта д. 7, 9/5;
ул. Карла Маркса д. 7А, 9, 9А, 9 к. 1
24.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Детскосельская д. 9;
ул. Кольцова д. 1, 1А, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 12;
ул. Гоголя д. 2
24.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Коли Подрядчикова д. 12, 14, 16;
ул. Академика Константинова д. 4, 6;
ул. Крупской д. 9
21.02.22 с 09.00 до 12:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский:
ул. Саши Никифорова д. 1-27;
ул. Торговая д. 1-5
Вырицкое ГП:
п. Вырица:
ул. Ульяновская д. 13-34;
пр-кт. Ленина д. 25-41;
ул. Нахимсона д. 18-24;
ул. Достоевского д. 1-21;
ул. Новгородская д. 1-24;
ул. Пороховская д. 2-4;
ул. Рыбинская д. 9-34;
пр-кт. Огородникова д. 25-42;
ул. Щедрина д. 7-32;
пр-кт. Ленинградский д.
11-46;
ул. Осипенко д. 23-43;
ул. Максима Горького д.
9А-69;
ул. Крупская д. 3-30;
пр-кт. Народный д. 1-53В;
ул. Купальная д. 20-35
21.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица:
ул. Андреевская д. 20-26;
ул. Вокзальная д. 1-2;
ул. Баркановская д. 2
22.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица:
ул. Жертв Революции д. 1-18;
ул. Сергучевская д.
1-16;
ул. Соболевского д. 21-39;
ул. Андреевская д. 1-19
ул. Менделеева д. 87-104;
ул. Труда д. 1-22;
ул. Бакунина д. 39-98;
ул. Лазо д. 22-28
ул. Оредежская д. 1-43;
ул. Сергучевская д. 7-36;
ул. Соболевского д. 44 к. 1,
ул. Лесная д. 14-29
22.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица:
ул. Лужская д. 17-28;
ул. Пограничная д. 2-34;
ул. Софийская д. 21-27
ул. Набережная д. 1-33;
ул. Октябрьская д. 1-30
ул. Набережная д. 26/19,
26/17, 35;
ул. Бакунина д. 34-48
ул. Андреевская д. 15;
ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б;
ул. Слуцкая д. 9
пр-кт. Ленина д. 25-41;
ул. Нахимсона д. 18-24;
ул. Достоевского д. 3А-21;
ул. Новгородская д. 1-24;
ул. Пороховская д. 2-4;
ул. Рыбинская д. 9-34
22.02.22 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.