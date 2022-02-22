Мы вместе – и нам все по силам
В Гатчинском районе собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. Сбор продлится до 9 утра 24-го февраля, после чего все собранное будет отправлено на областной пункт и дальше – к месту назначения.
По инициативе губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко во всей Ленинградской области на базе офисов партии «Единая Россия»,
общественных приемных организован сбор гуманитарной помощи гражданам из
Донецкой и Луганской народных республик.
О решении губернатора было объявлено в воскресенье,
20-го февраля, и жители 47 региона незамедлительно включились в эту акцию. Уже
к середине вторника помещение Региональной общественной приемной «Единой России»
в Гатчине было заполнено коробками, мешками и упаковками со всем необходимым.
Вещи приносят жители города и района, депутаты,
предприниматели. Администрации поселений привозят помощь коробками и целыми
машинами. Работники пункта приема сортируют и ведут строгий учет собранного. «Да,
работы у нас много, но мы ее не боимся», – призналась сотрудница Гатчинского
местного отделения партии Злата Булина.
В списке тех, кто присоединился к акции, жители и администрация
Кобринского и Сиверского поселений, депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области и местных советов, жители Гатчины, Дружной Горки, Тайцев, Пудости,
Больших Колпан, Нового Света и других поселений.
К обеду 22-го февраля в помещении Региональной
приемной почти не осталось места для складирования коробок и пакетов. Среди
собранного – вещи первой необходимости: одноразовая посуда, средства личной
гигиены, вода, одежда. А также моющие средства, продукты, постельные
принадлежности, канцелярия. Маленькие жители Гатчины и района тоже откликнулись
на призыв помочь и поделились с детьми Донбасса своими игрушками.
Глава администрации Гатчинского района и руководитель
Региональной общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области Людмила
Нещадим приняла участие в акции и принесла два больших пакета с теплым одеялом
и подушкой.
- Мы очень рассчитываем, что все собранное пригодится
людям, оказавшимся в такой непростой ситуации. Я благодарю гатчинцев за то, что
они настолько искренне прониклись этой акцией и готовы поддержать жителей Донбасса
и решение президента. Мы вместе, и нам все по силам – сказала Людмила
Николаевна.