Мы вместе – и нам все по силам

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во всей Ленинградской области на базе офисов партии «Единая Россия», общественных приемных организован сбор гуманитарной помощи гражданам из Донецкой и Луганской народных республик.

О решении губернатора было объявлено в воскресенье, 20-го февраля, и жители 47 региона незамедлительно включились в эту акцию. Уже к середине вторника помещение Региональной общественной приемной «Единой России» в Гатчине было заполнено коробками, мешками и упаковками со всем необходимым.

Вещи приносят жители города и района, депутаты, предприниматели. Администрации поселений привозят помощь коробками и целыми машинами. Работники пункта приема сортируют и ведут строгий учет собранного. «Да, работы у нас много, но мы ее не боимся», – призналась сотрудница Гатчинского местного отделения партии Злата Булина.

В списке тех, кто присоединился к акции, жители и администрация Кобринского и Сиверского поселений, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и местных советов, жители Гатчины, Дружной Горки, Тайцев, Пудости, Больших Колпан, Нового Света и других поселений.

К обеду 22-го февраля в помещении Региональной приемной почти не осталось места для складирования коробок и пакетов. Среди собранного – вещи первой необходимости: одноразовая посуда, средства личной гигиены, вода, одежда. А также моющие средства, продукты, постельные принадлежности, канцелярия. Маленькие жители Гатчины и района тоже откликнулись на призыв помочь и поделились с детьми Донбасса своими игрушками.

Глава администрации Гатчинского района и руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области Людмила Нещадим приняла участие в акции и принесла два больших пакета с теплым одеялом и подушкой.

- Мы очень рассчитываем, что все собранное пригодится людям, оказавшимся в такой непростой ситуации. Я благодарю гатчинцев за то, что они настолько искренне прониклись этой акцией и готовы поддержать жителей Донбасса и решение президента. Мы вместе, и нам все по силам – сказала Людмила Николаевна.