Пешеход попал под 431-й
Автобус № 431, курсирующий между Петербургом и Гатчиной, сбил пешехода, стоявшего на переходе. Пострадавший в реанимации.
Рубрики: Происшествия
20-го февраля, около 11 утра, на шоссе Санкт-Петербург
– Псков в Малом Верево, 59-летний водитель автобуса ЛИАЗ, двигавшегося по
маршруту № 431, на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода, который
стоял справа в ожидании зеленого сигнала светофора. Пострадавший – 67-летний
житель Малого Верево – доставлен «скорой помощью» в гатчинскую больницу. В тяжелом
состоянии с сочетанными травмами он помещен в реанимацию.
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