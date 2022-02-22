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Пешеход попал под 431-й

Автобус № 431, курсирующий между Петербургом и Гатчиной, сбил пешехода, стоявшего на переходе. Пострадавший в реанимации.

Рубрики:  Происшествия

20-го февраля, около 11 утра, на шоссе Санкт-Петербург – Псков в Малом Верево, 59-летний водитель автобуса ЛИАЗ, двигавшегося по маршруту № 431, на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода, который стоял справа в ожидании зеленого сигнала светофора. Пострадавший – 67-летний житель Малого Верево – доставлен «скорой помощью» в гатчинскую больницу. В тяжелом состоянии с сочетанными травмами он помещен в реанимацию.