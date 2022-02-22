Школьники в гостях у журналистов

«МедиаКоманда 47» активно включилась в развитие направления «Молодость в команде», в рамках которого проводятся профориентационные встречи школьников с представителями средств массовой информации Ленинградской области. К акции уже подключились журналисты в Гатчинском, Выборгском, Киришском и Волосовском районах.

В прошлом году газета «Гатчинская правда» отметила свое 90-летие. Главный редактор Елена Суралёва провела небольшой экскурс в историю: рассказала ребятам, как делали газету в прошлом веке. Как вручную набирали текст, каким был первый редакционный транспорт и как называлась газета в разные годы.

Будущие журналисты посмотрели музей «Гатчинской правды», узнали, что редакция находится в помещении бывшего книжного магазина, а на месте нынешней музейной экспозиции раньше была редакционная фотолаборатория, где проявляли пленку и печатали снимки. В ходе экскурсии ребятам рассказали, каким был самый большой газетный тираж и что такое цензура.

Показали школьникам и день сегодняшний – как верстается газета. Рассказали о работе верстальщика и корректора.

В кабинете главного редактора Елена Ивановна поговорила с ребятами о профессии журналиста – о том, насколько она интересна и востребована, несмотря ни на какие интернет-происки.

Заместитель директора по развитию образовательных проектов областного центра дополнительного образования «Ладога» Надежда Шилина рассказала школьникам о возможностях для продвижения юных журналистов: о всероссийской общественной организации «Лига юных журналистов», о международном мультимедийном портале, где публикуются начинающие журналисты со всего мира. Она пригласила ребят принять участие в областном конкурсе «Юный журналист» на премию губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в 2022 году. Прием заявок и конкурсных материалов продлен до 3 марта, а очный этап конкурса состоится 18-20 марта.

Большие возможности, в том числе для развития, предлагает ребятам и Российское движение школьников, в котором есть отдельное направление «Медиа РДШ». Руководитель областного отделения «Медиа РДШ» Алёна Ступина рассказала ребятам о вариантах сотрудничества.

Представитель комитета по печати Ленинградской области Артем Куртов отметил, основываясь на собственном опыте, что журналистика - это одна из самых интересных профессий. Она дарит уникальную возможность общения с удивительными людьми и постоянно узнавать что-то новое.

Неподдельный интерес у юных гостей вызвала подшивка «Гатчинской правды». Школьники увлеченно листали пожелтевшие страницы, в частности, 1961 года, где рассказывалось о первом полете человеке в космос и эмоциях гатчинцев, которые только что узнали об этом историческом событии. Елена Ивановна показала ребятам книги, изданные редакцией на основании собственных печатных материалов: «Летопись города газетной строкой» и «Живая история газетных страниц».

Было приятно услышать, что ребята знают «Гатчинскую правду» - в некоторых семьях газету выписывают уже многие годы.

В завершение встречи договорились о сотрудничестве: кружок юных журналистов, который работает при центре «Созвездие» в Гатчине, подготовит молодежную страницу, которая будет опубликована в «Гатчинской правде». Получится ли сделать ее выход регулярным (как в свое время выходили выпуски «Говорит юность» в конце прошлого века и «Контраст» в начале нынешнего века) – время покажет. Тому, кто собирается на факультет журналистики, пора подумать о портфолио. Где и начинать, как не в районной газете…

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой





#медиакоманда47