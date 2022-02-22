Школьники в гостях у журналистов
В редакции газеты «Гатчинская правда» 18 февраля принимали гостей - старшеклассников гатчинских школ, интересующиеся журналистикой, а также представителей комитета по печати Ленинградской области и областного центра дополнительного образования «Ладога». Визит состоялся в рамках проекта «МедиаКоманда47» - «Молодость в команде» с профориентационной целью.
«МедиаКоманда
47» активно включилась в развитие направления «Молодость в команде», в рамках которого
проводятся профориентационные встречи школьников с представителями средств
массовой информации Ленинградской области. К акции уже подключились журналисты
в Гатчинском, Выборгском, Киришском и Волосовском районах.
В
прошлом году газета «Гатчинская правда» отметила свое 90-летие. Главный
редактор Елена Суралёва провела небольшой экскурс в историю: рассказала
ребятам, как делали газету в прошлом веке. Как вручную набирали текст, каким
был первый редакционный транспорт и как называлась газета в разные годы.
Будущие
журналисты посмотрели музей «Гатчинской правды», узнали, что редакция находится
в помещении бывшего книжного магазина, а на месте нынешней музейной экспозиции раньше
была редакционная фотолаборатория, где проявляли пленку и печатали снимки. В ходе
экскурсии ребятам рассказали, каким был самый большой газетный тираж и что
такое цензура.
Показали
школьникам и день сегодняшний – как верстается газета. Рассказали о работе
верстальщика и корректора.
В кабинете
главного редактора Елена Ивановна поговорила с ребятами о профессии журналиста –
о том, насколько она интересна и востребована, несмотря ни на какие интернет-происки.
Заместитель директора по развитию образовательных проектов областного центра дополнительного образования «Ладога»
Надежда Шилина рассказала школьникам о возможностях
для продвижения юных журналистов: о всероссийской общественной организации «Лига
юных журналистов», о международном мультимедийном портале, где публикуются
начинающие журналисты со всего мира. Она пригласила ребят принять участие в областном
конкурсе «Юный журналист» на премию губернатора Ленинградской области для
поддержки талантливой молодежи в 2022 году. Прием заявок и конкурсных
материалов продлен до 3 марта, а очный этап конкурса состоится 18-20 марта.
Большие возможности, в
том числе для развития, предлагает ребятам и Российское движение школьников, в
котором есть отдельное направление «Медиа РДШ». Руководитель областного
отделения «Медиа РДШ» Алёна Ступина рассказала ребятам о вариантах сотрудничества.
Неподдельный
интерес у юных гостей вызвала подшивка «Гатчинской правды». Школьники увлеченно
листали пожелтевшие страницы, в частности, 1961 года, где рассказывалось о
первом полете человеке в космос и эмоциях гатчинцев, которые только что узнали
об этом историческом событии. Елена Ивановна показала ребятам книги, изданные
редакцией на основании собственных печатных материалов: «Летопись города
газетной строкой» и «Живая история газетных страниц».
Было приятно услышать, что ребята знают «Гатчинскую
правду» - в некоторых семьях газету выписывают уже многие годы.
В завершение встречи договорились о сотрудничестве: кружок
юных журналистов, который работает при центре «Созвездие» в Гатчине, подготовит
молодежную страницу, которая будет опубликована в «Гатчинской правде». Получится
ли сделать ее выход регулярным (как в свое время выходили выпуски «Говорит
юность» в конце прошлого века и «Контраст» в начале нынешнего века) – время покажет.
Тому, кто собирается на факультет журналистики, пора подумать о портфолио. Где
и начинать, как не в районной газете…
Екатерина Дзюба
Фото Ольги Фирсовой
#медиакоманда47