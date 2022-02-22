Фотовыставка развернулась в фойе гатчинского кинотеатра «Победа». Ее непосредственными организаторами стали члены «Союза ветеранов Анголы» Сергей Павлов, Ильяс Норов и Анатолий Фирсов.

- Благодаря просветительской миссии «Союза ветеранов Анголы» жители узнают об исторических событиях, которые проходили в далекой африканской стране. Во многом благодаря этим событиям Ангола сегодня является дружественной России страной, - подчеркнул председатель «Союза ветеранов Анголы» Ленинградской области Ильяс Норов.

Несколько дней выставка «Ветераны Анголы. От прошлого к настоящему» будет располагаться в стенах кинотеатра «Победа», а затем, по согласованию с администрацией Гатчинского района, начнет путешествие по школам, музеям и библиотекам.

Татьяна Можаева