Единственная гвардейская – в пятёрке лучших

Гвардейское звание и орден Красной звезды часть получила при взятии Кенигсберга в 1945 году. Сегодня военнослужащие Красных казарм продолжают славные традиции своих предшественников: по итогам 2021 года гатчинская воинская часть вошла в пятерку лучших среди аналогичных подразделений по всей России.

…При входе на территорию воинской части вас встречает памятник Дзержинскому. Что делает «железный Феликс» в войсках правительственной связи, кто служит в Красных казармах, и кого обеспечивают связью гатчинские связисты, рассказал командир воинской части гвардии полковник Геннадий Хоменков.

- Наша воинская часть прошла большой путь с момента образования в 1943 году. Раньше у нас были военнослужащие срочной службы. Потом – те, кто пошел служить по контракту. А в 2018 году мы перешли на комплектование только офицерами и прапорщиками. Идет динамика совершенствования Вооруженных сил РФ. Министерство обороны и все силовые структуры постепенно переходят на комплектование офицерами и прапорщиками, и наш личный состав – не исключение.

- Это все – выпускники военных училищ?

- Не только. Да, нас комплектуют выпускники Орловской академии ФСО и Воронежского института правительственной связи. Но, кроме того, мы подготавливаем кандидатов на военную службу из числа гражданских лиц. Очень много гатчинцев служат у нас.

- Как это происходит: гражданские – на военной службе?

- Во-первых, выпускник 11 класса до призыва в армию может обратиться к нам – для поступления в наше учебное заведение. Во-вторых, можно прийти к нам на службу после получения среднего специального образования. Конечно, предпочтение отдается техническим специальностям и, прежде всего, в сфере связи. Связных учебных заведений сейчас много.

Высшее образование – в приоритете. Если к нам обращается соискатель с высшим образованием, мы даже можем сразу рассматривать его кандидатуру на офицерскую должность.

- Какие есть ограничения?

- Годность по здоровью и возраст – до 35 лет. У нас служат и мужчины, и женщины. Не далее, как сегодня призвали гражданку на военную службу и вручили ей погоны прапорщика.

- И каковы условия службы?

- Стабильная и своевременная заработная плата плюс льготы. Ежемесячные премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей, премия по итогам года, значительно превышающая должностной оклад. Предоставление служебного жилья непосредственно в Гатчине. Отпуск – 30 суток. Что касается денежного довольствия, прапорщик в первый год службы получает от 50 тысяч рублей.

Наши военнослужащие, которые хотят повысить свой профессиональный уровень, имеют полное право подать рапорт и обучаться в любом вузе страны – заочно. Как правило, все идут учиться по своей воинской специальности. Мы предоставляем учебный отпуск с сохранением зарплаты. Учатся у нас многие. И очень много прапорщиков, получив высшее образование, становятся офицерами. За последние два года – 20 человек.

Так что мы приглашаем тех, кто хочет связать свою судьбу с ФСО: приходите.

- Кого конкретно обеспечивают связью гатчинские связисты?

- Предназначение войск правительственной связи – это обеспечение связью высшего военного руководства страны, включая президента, премьер-министра. И в первую очередь, из неподготовленных районов, которые не оборудованы средствами связи. Например, если взять Северо-Западный федеральный округ: когда на железной дороге в районе Вишеры был совершен террористический акт, наши части выезжали для обеспечения оперативной группировки ФСБ и МЧС именно правительственной связью.

- Интересно, какие системы связи на вооружении у правительственных связистов?

- Связист в наушниках, тянущий моток проводов, как в кино – это момент зарождения связи. В том числе и правительственной. Связь начиналась на проводах, и это одна из самых надежных систем. Но модернизация идет. Новейшие средства связи поступают ежегодно. Мы перешли от аналоговой к цифровой связи и обеспечиваем цифровую передачу данных по закрытым каналам. У нас на вооружении – спутниковая, радиорелейная связь и средства, которые обеспечивают закрытую связь. Кабельную мы тоже не отметаем, но в комплексе с другими.

Вообще, сама по себе правительственная связь появилась тоже в 1943 году. Ее очень ценили и верховный главнокомандующий, и маршалы Жуков, Конев, Рокоссовский. В те годы военнослужащие войск правительственной связи обеспечивали связь там, где ее невозможно было обеспечить силами Министерства обороны. Сейчас мы продолжаем эти традиции – в новой концепции.

- Ваша часть не относится к Министерству обороны?

- Нет. ФСО находилась в составе КГБ. В 1991 году КГБ распался на отдельные структуры: ФСО, ФСБ и другие. Памятник Дзержинскому на территории нашей части – дань прошлому.

- Учения проводите?

- Чтобы всегда быть в боевой готовности, мы ежемесячно проводим комплексные полевые учения. Прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе. В 2021 году наша часть участвовала в учениях и обеспечивала связью командование Западного военного округа в Нижегородской области. Проделали марш две тысячи километров туда и обратно. Наш личный состав обеспечивал связью и командующего, и его заместителя, и начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

В Ленинградской области мы всегда проводим учения во взаимодействии с воинскими частями Новгородской, Псковской областей. Стараемся перекрыть районы с наиболее важной инфраструктурой.

Завтра – 23 февраля. Накануне Дня защитника Отечества я хочу поздравить не только личный состав нашей части, но и всех ветеранов Вооруженных сил. Они всемерно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения, и я желаю им здоровья, чтобы у них на все хватило сил.

Всех действующих офицеров – МЧС, ФСБ, МВД, всех мужчин от имени нашей гвардейской части поздравляю с 23 февраля! Отдельное поздравление – защитницам Отечества. Сегодня во всех силовых структурах служат женщины. Наши боевые подруги – не только те, что ждут нас дома, но и те, кто носит погоны и несет все тяготы службы наравне с мужчинами. Всех – с 23 февраля!

Беседовала Екатерина Дзюба