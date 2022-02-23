Один – за всех, и все – за одного

Владимир Викторович отдал армии 37 лет, начиная с 1984 года, когда его призвали на срочную службу и отправили на Дальний Восток, в Уссурийск. Заинтересовавшись военным поприщем, он окончил с отличием школу прапорщиков, потом поступил в Таллинское высшее военно-политическое училище. По окончании проходил службу в Главспецстрое КГБ СССР. Служил в Саратове, в Западном Казахстане, в Волгограде, на Кавказе – во вторую Чеченскую кампанию.

В войсках связи Владимир Кузнецов с 1995 года. В Гатчину приехал в конце 2011 года и больше десяти лет служил в Красных казармах в должности заместителя командира части по работе с личным составом.

…У гвардии полковника Кузнецова много ведомственных наград и одна государственная – медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». В последний день службы ему вручили медаль «За воинскую доблесть» – уже шестую по счету.

- Владимир Викторович, вам не жалко расставаться со своей частью?

- Везде наступает свой предел. Полковник служит до 55 лет. Мой профессионализм дал возможность прослужить сверх предельного возраста. Можно, наверное, было бы и дальше сидеть, но, когда понимаешь, что есть люди, которые могут справиться с работой лучше, надо уходить. Мыслительный процесс тоже важен. Техническое перевооружение идет колоссальными темпами. И мы, получившие свое образование в прошлом веке, стали отставать. Надо освобождать плацдарм.

…Всю свою армейскую жизнь гвардии полковник Кузнецов занимался воспитанием личного состава. Владимир Викторович признается, что это всегда непросто.

- Потому что нет зримого вещественного результата. Есть эффект или нет, принесли твои усилия плоды – видно будет спустя какое-то время. Надо иметь терпение и настойчивость.

- Что вам помогало? Образование, полученное в политическом училище?

- Образование – теория – поможет, если ты свои теоретические знания применяешь на практике. Больше всего помогает жизненный опыт. Главное, людей сплотить. Иначе не будет выполнения поставленной задачи. В армии ведь какой принцип? Один – за всех, и все – за одного.