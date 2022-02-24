Гатчине нужны новые школы и детские сады

С информацией об итогах минувшего года и основных планах ремонтных работ на 2022 год выступил заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук.

Успехи гатчинских школьников – предмет гордости родителей и учителей и хороший показатель работы системы образования Гатчинского района. Как сообщил Марк Кравчук, по итогам минувшего года в Гатчинском районе 103 победителя и призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и четыре победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

Учебный процесс стал успешным в том числе благодаря планомерному развитию материально-технической базы образовательных учреждений. В прошлом учебном году на ремонтные работы было направлено более 160 млн рублей. Кроме того, были закуплены автобусы для Вырицкой школы, Информационно-методического центра и Районного центра дополнительного образования. Отремонтированы три спортивных зала – в Коммунарской, Вырицкой и Дружногорской школах, проведен ремонт трех спортивных площадок – в Лукашевской школе, Войсковицкой школе №1 и Гатчинской начальной школе №5. Создано три центра «Точка роста» - в Никольской, Вырицкой и Пудостьской школах. Прошла реновация в Лукашевской школе и Войсковицкой школы №1.

В сентябре 2022 года планируется открытие детского сада на 220 мест в д. Малое Верево. Продолжается реновация зданий детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» (в этом году на эти цели планируется направить 50 млн рублей) и Гатчинской школы №4 (в этом году планируется направить 104,2 млн рублей).

В планах 2022 года - отремонтировать спортивные залы в Коммунарских школах №1 и №3 и Сиверской гимназии (по 2,2 млн рублей), уличные спортивные площадки Гатчинской школы №11, Елизаветинской школы и Сиверской гимназии (по 12,2 млн рублей), выполнить благоустройство территории и обновление фасада Войсковицкой школы №1.

В 2022 году будет отремонтировано помещение в Дружногорской школе, где разместится очередная «Точка роста», там же дополнительно будут выполнены ремонт холла первого этажа, крыльца и благоустройство территории.

Идет реализация еще одного серьезного проекта – создания кванториума в Гатчинской школе №9.

Все это хорошо, но в микрорайоне Въезд строятся новые жилые кварталы. В планах появление еще одного у Перинатального центра. Журналисты поинтересовались, планируется ли строительство детского сада в этой части Гатчины?

- Вопрос злободневный, - согласилась и.о. председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых. - За последние 3-4 года въезд Гатчины очень разросся и продолжает расти. Ситуация с детскими садами складывается следующая. В жилом квартале IQ застройщики обязались построить два детских сада. Один уже построен, второй, отдельно стоящий детский сад на 90 мест, должен быть построен в 2025 году. Положительное заключение экспертизы на строительство нового садика получено. Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству пристройки к Гатчинской школе №8. Пристройка позволит получить дополнительно 300 мест для школы и 80 мест для детского сада. Сейчас активно прорабатываются вопросы, связанные с границами земельного участка, потому что территория школы достаточно плотно окружена частными землями. Этапы этой работы не такие быстрые, как хотелось бы. Уверена, все решится положительно. Ориентировочные сроки – возможно, 2024 год. Что касается центра Гатчины, то в планах – пристройка к детскому саду №13. Это будет отдельный корпус, что позволит увеличить количество мест в детском саду. Объект вошел в областную адресную программу. Финансирование должно быть выделено, когда областной бюджет будет планироваться на 2023-2024 годы.

Также журналистов интересовала конкретная информация по строительству новых школ в городе. Когда они распахнут двери для школьников?

- В планах – открыть новую школу в квартале IQ к 1 сентября 2023 года. Застройщик квартала старается наполнить свою школу новыми технологиями, мы естественно это поддерживаем. Администрация Гатчинского района будет выделять деньги на закупку новейшего оборудования по направлению IT-классов. Будем стараться, чтобы все сложилось, как нужно. Также в бюджете Ленобласти на сегодняшний момент предусмотрено финансирование строительства новой школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром. Это уже решенный вопрос. Сроки окончания строительства – 2024 год. Строительство еще одной школы в микрорайоне Аэродром стоит в плане 2024-2025 года. Все предпроектные работы нами сделаны, на экспертизу отправлены. Следующий этап – согласование финансирования, выделение средств и, собственно, все этапы строительства, - рассказала Наталья Быстрых.

Самая большая наполняемость классов и вторая смена - в школах центра Гатчины. Когда там появятся новые школы?

- Что касается пристройки к Гатчинскому лицею №3 в микрорайоне Хохлово поле, то предпроектные работы, связанные с расширением и присоединением земельных участков, могут повлечь за собой юридические процедуры, которые удлинят срок начала строительства. Сейчас это, приблизительно, 2024-2025 год. Строительство школы у спортивного центра «Волна» в микрорайоне Хохлово поле очень бы облегчило ситуацию. Положительная перспектива есть – ведутся работы по формированию земельного участка, урегулированию вопросов, связанных с близостью объекта культурного наследия - парка Орлова роща. Этот вопрос планомерно решается. Если соглашение будет достигнуто в 2022 году, на новую школу в микрорайоне Хохлово поле предположительно можно рассчитывать в 2026 году, - сообщила Наталья Быстрых.

Татьяна Можаева