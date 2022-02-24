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Юнкоры в гостях у "Гатчинской правды"

В редакции газеты «Гатчинская правда» 18 февраля принимали гостей - старшеклассников гатчинских школ, интересующиеся журналистикой, а также представителей комитета по печати Ленинградской области и областного центра дополнительного образования «Ладога». Визит состоялся в рамках проекта «МедиаКоманда47» - «Молодость в команде» с профориентационной целью.

Рубрики:  Команда47