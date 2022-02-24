Юнкоры в гостях у "Гатчинской правды"

То, что вы прочитаете ниже — хроника, но не совсем. Просто так получилось, что автор оказался в Донецке в эти несколько странных дней - здесь и сейчас. За последние полгода я была в Донецке трижды — по семейным обстоятельствам. За последние восемь лет — раз десять. Каждый год... То, что сейчас происходит в этом городе, для меня, как и для всех дончан - почти уже обыденность. Ключевое слово - «почти»...