Юнкоры в гостях у "Гатчинской правды"
В редакции газеты «Гатчинская правда» 18 февраля принимали гостей - старшеклассников гатчинских школ, интересующиеся журналистикой, а также представителей комитета по печати Ленинградской области и областного центра дополнительного образования «Ладога». Визит состоялся в рамках проекта «МедиаКоманда47» - «Молодость в команде» с профориентационной целью.
Рубрики: Команда47
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.