О нарушении тишины и земельного законодательства

Как рассказала на состоявшейся пресс-конференции начальник отдела муниципального контроля Александра Исаева, 263 обращения касались жилищного законодательства в части нарушения тишины и покоя граждан. В отношении нарушителей составлено 65 протоколов об административных правонарушениях. Направлено больше 200 писем с требованием соблюдать тишину.

В части вопросов экологии и охраны окружающей среды рассмотрено более 200 обращений, которые, в том числе, касались несанкционированных свалок, рекультивации существующих свалок, деятельности полигона твердых бытовых отходов, качества воздуха. В результате рассмотрения этих обращений приняты меры к ликвидации свалок. По поводу деятельности полигона и качества воздуха направлены письма в надзорные органы – Росприроднадзор и Роспотребнадзор – с просьбой о проведении проверочных мероприятий и соответствующих исследований. В том числе на качество атмосферного воздуха на территории Гатчинского района.

Рассмотрено порядка 200 обращений по вопросу возможных нарушений земельного законодательства. По каждому обращению проведен осмотр территорий. Там, где было необходимо, проведены проверки в рамках муниципального контроля. Всего проведено 57 плановых проверочных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. По результатам проверок 49 актов направлено в надзорные органы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях – по фактам использования земельных участков без правоустанавливающих документов, а также о нецелевом использовании участков. По результатам поступивших актов в отношении 27 лиц вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Часть материалов находится в стадии рассмотрения.

Зимой проводится осмотр многоквартирных домов – на предмет удаления наледи с крыш. Управляющим компаниям-нарушителям направлены требования о немедленном принятии мер по надлежащему содержанию домов. Также направлены обращения в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области о привлечении к ответственности компаний, не чистящих наледь с крыш. По имеющейся информации, комитетом возбуждены административные дела, которые направлены в суд для принятия решений по существу.

Екатерина Дзюба