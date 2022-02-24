Пока холода – искупаться самая пора!

Выбран этот клуб был не случайно - дружба с гатчинскими моржами началась еще 60 лет назад!

- В далеком морозном 1962 году «Моржи Блокадного батальона» (так называется клуб закаливания и зимнего плавания Московского района Санкт-Петербурга) впервые посетили наши знаменитые тогда заплывы на Белом озере в Гатчине. В те годы Гатчинский парк не просто был открыт для всех моржей, но и зрители тысячами приходили смотреть на закаленных людей. Моржи устраивали как соревнования, так и просто праздничные заплывы, например, в честь 23 февраля, - рассказывает руководитель гатчинских моржей, многодетная мама Екатерина Курганова.

Традиция возрождается. В минувшее воскресение заплыв моржей из Гатчины прошел на Матросском пруду парка Победы Московского района Санкт-Петербурга. Совместный заплыв в 25-метровой проруби и последующее чаепитие под позитивные разговоры - получилась идеальная встреча.

Команду гатчинских моржей поддержал 80-летний морж со стажем, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров. Ветераны-пенсионеры с радостью повидались спустя много лет, а более молодое поколение познакомилось с новыми единомышленниками. Каждому участнику было вручено по сертификату за участие и значку.

- Погружение в холодную воду тонизирует дыхательную, нервную и эндокринную системы: в это время происходит тренировка кровеносных сосудов, - уверена Екатерина Курганова. - Статистика гласит, что моржи в три раза реже подвергаются простудным заболеваниям из-за крепкого иммунитета.

Всех закаленных гатчинцев моржи приглашают присоединиться к новым поездкам и заплывам. Подробнее – в группе ВКонтакте «Моржи Гатчины».

Татьяна Можаева