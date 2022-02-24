В регионе стартовал чемпионат «Молодые профессионалы»

«Мы уверенно шагаем вперед по числу компетенций, участников и площадок, которые принимают участников конкурса и экспертов. Мы движемся вперед и среди субъектов, занимая достойные места. Уверен, что принятые в регионе решения по финансовому поощрению победителей чемпионата станут определенной мотивацией, чтобы участники и наставники могли показать хороший результат. Сегодня для всех отраслей нужны молодые кадры, мы должны вырастить достойную смену. Здоровой вам конкуренции и объективного судейства», ― поприветствовал участников и наставников шестого чемпионата Николай Емельянов.

На региональных площадках в этом году покажет свои умения 431 участник и будет работать 509 экспертов, в том числе из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей.

Также приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей. К контролю за соблюдением стандартов чемпионата на площадки привлечены 26 сертифицированных экспертов «Ворлдскиллс».

«Безусловно, конкурсное движение World Skills ― один из самых значимых проектов в системе профессионального образования. Радует, что все наши профессиональные образовательные организации являются активными участниками чемпионата», ― подчеркнула Вероника Реброва.

Конкурсанты будут соревноваться в 60 компетенциях, из них 45 ― для студентов, 13 ― для школьников и две ― для конкурсантов старше 50 лет в категории «Навыки мудрых». Результаты будут озвучены 1 марта 2022 года на торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата.