Гатчина: движение вперёд

«Гатчина активно развивается. По предварительным данным переписи в нашем городе проживает более 100 тыс. человек. Жители города нуждаются в постоянном диалоге с местной властью. Нашим неизменным принципом является оперативное реагирование на обращения граждан, потому что для нас важен конкретный человек и его запрос», - отметила Людмила Николаевна.

За 2021 г. по различным каналам в администрацию поступило 4,5 тысяч обращений. В структуре вопросов превалируют следующие темы:

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства (52 %);

- земельные вопросы (в т.ч. муниципальный контроль использования земель) (16%);

- строительство, архитектура (5,5%);

- благоустройство дворов, территорий (2%).

Рассказывая об итогах развития экономики города, глава администрации отметила, что наиболее высокими темпами растут объемы производства на обрабатывающих предприятиях, продукция которых наиболее конкурентоспособна и с наибольшей добавленной стоимостью. За 2021 год этот показатель достиг 32,6 млрд рублей с темпом роста 129% относительно 2020 года. В определенной степени драйвером роста экономики в целом является научная деятельность, темпы роста которой в прошлом году были почти 146%.

Сохранены и важнейшие показатели рынка труда: среднесписочная численность работников увеличилась на 4% относительно 2020 года и составила более 28,7 тысяч человек; среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 8% и достигла 52,7 тысяч рублей.

Успешная работа экономики позволила наполнить городской бюджет и выполнить запланированные муниципальные программы. За отчетный период бюджет города составил 1,5 млрд руб., собственные доходы составляют 45% или 704 млн руб., поступления из других бюджетов 55% - это 846 млн руб., в т.ч. 40% (340 млн руб.) поддержка из бюджета Гатчинского муниципального района.

Деятельность органов власти, в том числе и местного самоуправления, направлена на повышение комфортности и качества жизни граждан. Самые большие изменения, которые отмечают жители, касаются парков, скверов, общественных пространств и придомовых территорий, дворов.

В Гатчине в 2021 году реализована масштабная программа по благоустройству, и не менее напряженная работа запланирована на ближайшие 3 года.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» за период 2021-2022 гг. реализовано 8 объектов на общую сумму 517, 5 млн. рублей.

1. В соответствии с заключенными в 2020 году муниципальными контрактами ведутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Чехова и работы по реконструкции стадиона «Спартак» в г. Гатчина. Завершение работ по контракту запланировано на 4 квартал 2022 года.

2. В рамках реализации регионального проекта «Вело 47» в Гатчине ведутся работы по устройству велосипедной дорожки вдоль улиц Гагарина, ул. Карла Маркса общей протяженностью 3 км. Завершение работ по контракту запланировано на 2 квартал 2022 года.

3. Проведены работы по благоустройству общественного пространства «Бульвар Науки, 2 этап».

4. Завершены работы по устройству уличной спортивной площадки на ул. Чехова.

5. Продолжено благоустройство улицы Соборной.

6. Завершается реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года «Аэропарк».

7. Завершены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 для 25 земельных участков, выданных многодетным семьям.

8. В 2021 году осуществлена работа по разработке проектно-сметной документации для проведения комплекса работ в 2022 году по благоустройству территории многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, д.5, д. 7, д.7а - ул. Шмидта, д. 7, д.9/5. Проведена работа по согласованию видов работ с жителями многоквартирных домов данной дворовой территории.

На 2022 г. запланирована разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» (в том числе сквер Юность).

Планируется в 2022 г. благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе.

В 2022 г. начнется строительство продолжения ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). Работы будут завершены к 2023 г.

По многочисленным просьбам жителей микрорайонов Мариенбург и Аэродром разрабатывается проект транспортного сообщения между этими районами (продолжение ул. Воскова до ул. Северной). В 2022 г. – завершение работ по проектированию участка улично-дорожной сети.

На Аэродроме отведен земельный участок под строительство крытой ледовой арены, подготовлена проектно-сметная документация строительства объекта, получено положительное заключение экспертизы проекта. В настоящее время прорабатывается соглашение о муниципально-частном партнерстве.

К середине 2022 года планируется сдача нового плавательного бассейна на ул. Ген.Кныша, который строится по концессионному соглашению в рамках государственно-частного партнерства.

На реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Гатчина в 2021 г всего израсходовано 522,3 млн руб. бюджетных средств, из них 277,5 млн руб. выделено МБУ «УБДХ» на содержание, уборку дорог, дворов и территорий общего пользования в границах города.

В 2021 году активно велась работа по благоустройству. Был проведен ремонт дворовых территорий на сумму 25 млн руб. по семи адресам. На 2022 год запланирован ремонт дворовых территорий на сумму 35,2 млн руб. по 16 адресам.

На ремонт автомобильных дорог в Гатчине в 2021 г. было выделено 23,2 млн руб. Отремонтировано 5 автодорог и один тротуар (вдоль Красноармейского пр.). На 2022 г. запланирован ремонт 4-х автодорог на общую сумму 90,9 млн. руб. Это пр. 25 Октября (58,7 млн руб.), ул. Урицкого (от ул. 7 Армии до ул. Радищева, 13,9 млн руб.), участок Корпиковского шоссе (8,5 млн руб.) и ул. Северной (9,8 млн руб.).

На 2022 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Гатчины запланирована реализация следующих основных мероприятий:

- По объектам топливно-энергетического комплекса:

1. Ремонт участков тепловых сетей по ул. К.Маркса и ул. Л.Шмидта.

2. Техническое перевооружение двух паровых котлов с заменой газогорелочных устройств, автоматики розжига, регулирования и безопасности котельной № 9.

3. Восстановление благоустройства после строительства теплотрассы по ул. Киргетова, д. 20.

- По объектам водопроводно-канализационного хозяйства:

1. Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу: г.Гатчина, ул.Соборная от ул.Красной до пр.25 октября.

В 2021 году заключен и выполнен контракт на организацию мест для накопления крупногабаритных отходов, включая устройство твердых оснований под ними, на контейнерных площадках за счет средств местного бюджета. Установлено 8 контейнерных площадок на общую сумму 1,5 млн рублей. Было приобретено 53 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 502,5 тыс. рублей.

На 2022 год выделена областная субсидия на мероприятия по созданию площадок накопления ТКО в размере 2 млн руб., в том числе будет произведена замена и ремонт существующих контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок в количестве 21 единицы.

Гатчина активно развивается, требует дополнительных мероприятий по поддержанию порядка и чистоты. Учитывая сдаваемые в эксплуатацию новые общественные пространства, дороги, для УБДХ был приобретено 8 единиц новой техники сумму 23,9 млн руб.

К сожалению, природа внесла существенные коррективы в уборку города от снега и наледи. Если до января текущего года УБДХ, управляющие компании собственными силами и с привлечением подрядчиков могли держать под контролем ситуацию, то уже начиная с середины января, когда один за другим на город обрушивались снежные циклоны, ситуация в разы усложнилась. Уже вывезено более 100 тыс. куб. м снега, и работы еще не закончены. Продолжаются работы и по уборке снега и наледи с крыш домов и некоторых общественных зданий, ремонт улично-дорожной сети города.

«В мае прошлого года губернатор области Александр Дрозденко объявил о создании в регионе нового общественного движения «Команда 47», которое объединяет все общественные инициативы. 2022 год – Год Команды 47 – это мы с Вами, неравнодушные жители, которые хотят сделать свой город, район, Ленинградскую область еще лучше. Творить добро и самим уметь благодарить за помощь. В рамках Года Команды 47 нам предстоит много чего сделать. Как сказал наш губернатор, время героев-одиночек прошло, впереди нас ждет время эффективной командной работы. Наша сила – в команде, в неравнодушных людях, которые несмотря на расхождение о взглядах, разницу в возрасте, образовании, профессии, едины в главном – в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину», - сказала в заключение выступления Людмила Нещадим.