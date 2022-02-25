Глава города Гатчины представил итоги работы

«В 2021 году Гатчине исполнилось 225 лет, и свой юбилей наш город встретил в статусе официальной столицы Ленинградской области. Для Гатчины – это огромная честь, серьезные перспективы развития, а для нас с вами – большая ответственность. Успешное развитие города во многом зависит от эффективности совместной работы. Мы работаем в постоянном диалоге с правительством региона, администрацией района, трудовыми коллективами, общественными организациями и всеми без исключения жителями Гатчины», - отметил Виталий Филоненко.

Один из главных механизмов взаимодействия Совета депутатов с населением города – это работа с обращениями, которые поступают по нескольким каналам. Граждане обращаются к главе муниципального образования и к депутатам в дни приема избирателей по утвержденному графику, также поступает много письменных обращений от жителей. В структуре обращений чаще всего встречаются вопросы благоустройства, ремонта дорог и дворов, жилищные и земельные вопросы, а также охрана общественного порядка и оказание адресной помощи.

«Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления. Депутаты всегда открыты для общения со своими избирателями и готовы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в рамках реализации поставленных задач. Деятельность депутатского корпуса регулярно освещается в средствах массовой информации», - сказал глава города Гатчины.

В 2021 году Советом депутатов было проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 68 вопросов, принято 46 нормативных правовых актов. Все вопросы, до их рассмотрения на заседаниях Совета депутатов, активно обсуждаются в депутатских комиссиях. Это позволяет принимать взвешенные решения. За отчетный период на заседаниях постоянных комиссий был рассмотрен 151 вопрос.

Основополагающий финансовый документ, который определяет жизнедеятельность города, - это бюджет. В 2021 году депутаты приняли 8 решений, касающихся формирования, уточнения и исполнения бюджета города. В окончательной редакции бюджет города Гатчины на 2021 год был исполнен по доходам в сумме 1 млрд 550 млн рублей - это 95 % от планового показателя. По расходам бюджет города исполнен в сумме 1 млрд 533 млн рублей, что составляет 93 % от плановых значений.

С 2014 года бюджет города Гатчины является программным. В 2021 году в Гатчине действовало 8 муниципальных программ, которые включали в себя 27 подпрограмм. По итогам года объем их фактического финансирования составил 1 млрд 460 млн руб. – это 95 % от всех расходов бюджета.

По каким же программам распределяется бюджет города?

– «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - на исполнение этой программы в 2021 году было направлено 37 млн рублей.

– «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» - 206 млн рублей.

– «Развитие сферы культуры» - 259 млн рублей.

– «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан» - 41 млн рублей.

– «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории» - 475 млн рублей, это самая затратная программа.

– «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в городе» - 219 млн рублей.

– «Стимулирование экономической активности» - 4,4 млн рублей.

– «Формирование комфортной городской среды» - 218 млн рублей.

«Гатчина – город воинской славы. Мы ведем активную работу в составе Союза городов воинской славы, я избран первым заместителем председателя Союза городов воинской славы России. К сожалению, из-за пандемии ряд запланированных совместных мероприятий перешли в дистанционный формат, но это не помешало им объединить жителей городов воинской славы разных возрастов. С 11 января по 25 марта 2021 года в Администрации Президента Российской Федерации была проведена выставка «Воинская слава городов России». На этой выставке была достойно представлена экспозиция о Гатчине. 1 июня в зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве была открыта выставка работ детей из городов воинской славы «Дети рисуют мир». На ней были представлены и работы ребят из Гатчины. С 22 по 25 сентября 2021 года в городе воинской славы Брянске прошел II открытый Всероссийский слёт учащихся городов – героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы «Я городом своим горжусь». В слёте приняли участие 22 команды учащихся, в том числе воспитанники кадетских классов Гатчинской школы № 11. Ребята достойно представили нашу Гатчину, за что мы говорим им и их наставникам огромное спасибо», - поделился Виталий Филоненко.

Город Гатчина – столица Ленинградской области – расширяет международное сотрудничество. 30 апреля 2021 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения об установлении побратимских связей между столицей Ленинградской области - городом Гатчиной и столицей Молдовы - Кишинёвом. Делегация из Кишинёва приняла участие в праздновании дня рождения Гатчины, и сейчас рассматриваются конкретные сферы взаимодействия. По решению совета депутатов город Гатчина принял приглашение и вошел в состав Союза балтийских городов. В конце 2021 года Гатчину посетила с визитом делегация Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге. В рамках рабочей встречи мы обсудили перспективы сотрудничества, в частности, в сфере культуры, образования и экономики.

«Каждый год, прожитый Гатчиной, – это шаг вперед. Строятся новые дома, проводится благоустройство, обновляются учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Все это результат совместного труда. Безусловно, перед нами стоит еще немало задач. Нам есть, над чем работать. Главное достояние нашего города – это люди, наш «золотой фонд». Спасибо жителям Гатчины за поддержку, за конструктивную критику, за обратную связь. Спасибо всем, кто работает с нами в одной команде, которую объединяет общая цель – процветание любимой Гатчины», - сказал в заключение выступления Виталий Филоненко.