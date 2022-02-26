«23+8» в Гатчинском Дворце молодежи

Учащиеся Гатчинских школ №4, 7 и 11, гимназии им. Ушинского, а также их учителя участвовали в конкурсе «Авиационная школа». Можно сказать, сдавали экзамен для летчиков. Команды прошли несколько трудных, но увлекательных испытаний: проверяли эрудиции, угадывали военные песни, вспоминали героев-летчиков, но самое интересное – конструировали и представляли собственный самолет.

В составе почетного жюри были заслуженный военный лётчик России Николай Васильевич Калинин и военный лётчик фронтовой бомбардировочной авиации Александр Евгеньевич Аношин. Они поведали ребятам свои истории, истории своих отцов и показали экспонаты Гатчинского музея авиации, которые можно было потрогать и примерить.

По итогам конкурса бронзу забрала команда школы №4 «МИГ-21», серебро досталось команде школы №11 «Динамит», а победителем стала команда школы №7 «Оптимист». Все участники были награждены грамотами и сувенирами Гатчинского Дворца молодежи.

Творческим подарком для участников программы стало выступление воспитанников школы танцевального искусства «SOIA».

Подготовили и провели игру студийцы ГДМ - ребята из творческой студии «САМ PRO».

Подготовила Виктория Ляпочкина

Фото организаторов конкурса: ГДМ