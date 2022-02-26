Храмы Подпорожья – глазами гатчинских художников

Открылась выставка в выставочном зале «Смольный» в Санкт-Петербурге. Это одна из составных частей культурно-образовательного проекта Дома народного творчества Ленинградской области.

В рамках проекта состоялась межрегиональная конференция, которая собрала представителей комитета по культуре и туризму Ленинградской области, областного комитета по сохранению культурного наследия, представителей Подпорожского района, этномузыкологов, представителей общественности – всех, для кого важен вопрос сохранения и популяризации этнокультурного наследия Подпорожского района.

Предварительно художники выходили на плэнер в Подпорожье. Итоговые работы и были представлены на выставке. Главной темой пейзажей стали старинные храмы – символы русского деревянного зодчества, построенные без единого гвоздя: церковь Воскресения Христова в селе Важины, Церковь Святителя Николая в д. Согиницы, церковь Георгия Победоносцав в д. Родионово, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гимрека, церковь Димитрия Солунского Мироточивого в Щелейках.

Также на выставке были представлены макеты старинных русских деревянных храмов резчика по дереву Александра Николаевича Пономарева.

После «Смольного» выставка «Сохраненная Россия. Подпорожский район глазами художников Ленинградской области» прошла в выставочном зале художественного отделения Подпорожской школы искусств, а затем продолжила свою работу в фойе Подпорожской центральной библиотеки.

На выставке представлено более 50 работ преподавателей художественных отделений детских школ искусств и художественных школ Ленинградской области. Среди них – работы преподавателей изобразительного отделения Гатчинской ДМШ: Н.А. Бобковой, А.Ю. Корешковой, Н.В. Николаевой, Ю.П. Тур, А.В. Шамарина.

В дальнейшем будет организована передвижная выставка работ художников в разных районах Ленинградской области и учреждениях культуры Северо-Запада.

Екатерина Дзюба