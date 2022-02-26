Полина Смелова – «Логопед года - 2022» в Гатчинском районе

В этом году в конкурсной номинации «Учитель- логопед/дефектолог года» участвовали пять представителей педагогического сообщества Гатчинского района - Юлия Анатольевна Потехина, Дина Юрьевна Антонова, Екатерина Викторовна Федорова, Виктория Викторовна Савельева и Полина Алексеевна Смелова.

Очных состязаний не было. Первое испытание – интернет-ресурс: воспитатели делали свой тематический сайт. Затем они дистанционно представляли на суд жюри видео-занятие с ребятами и мастер-класс для педагогов.

Победителем конкурса стала учитель-логопед детского сада №52, расположенного в жилом квартале IQ города Гатчины, Полина Алексеевна Смелова.

Как призналась Полина Алексеевна, конкурс – это очень интересно. Самое трудное для нее было совмещать подготовку к конкурсу с работой. Ведь конкурс требует много сил, в том числе эмоциональных, серьезной подготовки, самодисциплины. Чтобы основная работа не страдала, готовилась к конкурсу вечерами и в выходные дни. А результат порадовал и ее саму, и родных, и коллег.

Полина Алексеевна - учитель-логопед высшей квалификационной категории. В 2003 году окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Ей была присуждена квалификация учитель-олигофренопедагог. Свою деятельность именно в дошкольных образовательных учреждениях Полина Алексеевна начала с 2014 года. В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Московской академии профессиональных компетенций по программе «Специальное (дефектологическое) образование - логопедия».

- Оканчивая школу, я еще не понимала, что хочу стать педагогом. Но мне очень хотелось поступить именно в институт им.Герцена. Только туда и больше никуда. Мама мне уже потом, когда нужно было выбирать факультет, посоветовала пойти на коррекционную педагогику. Конкурс при поступлении был большой. Но каждый студент института им.Герцена знает, что в этот вуз сложно поступить, но гораздо легче и интереснее учиться. Самое приятное в моей работе – неповторимость и непредсказуемость каждого дня. У нас нет рутины. Я люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства. Ты приходишь и окунаешься в мир смеха, переживаний, игровых занятий. Расслабляться некогда, но это и очень приятно: получать от детей положительные эмоции.

На ее сайте Полины Алексеевны представлена информация для родителей и для коллег-педагогов, работающих в системе дошкольного образования, и небольшой рассказ о себе и своей любимой профессии.

- Детский сад – это островок радости, где каждый ребенок уникален и неповторим, где мир добра, мир здоровья так же важен, как и мир знаний, - говорит Полина Алексеевна Смелова. - Ежедневно мои маленькие друзья садятся со мной перед зеркалом, чтобы научится говорить правильно. Логопедическое занятие, это не только обучение и воспитание ребёнка, но и добрый взгляд, ласковая речь, обаяние педагога, вселяющего в ребят уверенность, что всё получится. Огромное счастье для педагога видеть сияющие глаза детей, научившихся правильно произносить звуки, а также слышать короткую фразу: «Я вас люблю!»

Татьяна Можаева